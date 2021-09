Stadtrat entscheidet über autofreien Stadtplatz in Aichach

Die Corona-Pandemie hat nicht nur einiges in unserem Alltag verändert, sondern auch so manche Sicht auf die Welt. So scheint es zumindest den Einzelhändlern in Aichach zu gehen, wenn es um das Thema autofreie Zone am Aichacher Stadtplatz geht.

Einzelhandel muss Einkaufen interessanter machen

"Wenn Sie mich das vor Corona gefragt hätten, hätte ich gesagt: Niemals!", meint etwa Robert Burkhard, der Sprecher der Aktionsgemeinschaft Aichach und damit der Einzelhändler der Stadt. Burkhard, selbst Besitzer eines Modegeschäfts am Aichacher Stadtplatz, sieht in einem solchen Konzept nun auch eine Chance. Der Einzelhandel müsse neue Wegen gehen und den Einkauf in der Innenstadt interessanter machen. "Ich sage, lass es uns probieren, wir müssen offen sein!"

Autos am Wochenende raus aus der Innenstadt

Ob es zu einem solchen Versuch kommt, hängt aber natürlich am Stadtrat. Dort hat die SPD einen Antrag für einen Testlauf einer autofreien Zone am Oberen Stadtplatz eingebracht, der am Abend diskutiert wird. Erstmal geht es der SPD laut Stadträtin Kristina Kolb-Djoka dabei nur um die "absolute Minimalforderung". Das heißt: Ab April/Mai 2022 sollen bis zum Oktober am Wochenende von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 24 Uhr die Autos draußen bleiben.

Runder Tisch mit Handel und Gastronomie geplant

Zusätzlich zur autofreien Zone soll ein Runder Tisch mit Bürgern, Handel und Gastronomen ins Leben gerufen werden. Damit könnte sich auch eine Forderung von Robert Burkhard und der Aktionsgemeinschaft Aichach erfüllen. Voraussetzung für die Einzelhändler ist laut Burkhard nämlich, dass die autofreie Zone auf längere Sicht aufgewertet wird, mit attraktiver Gastronomie, Wasserspielen und "mehr Erleben".

Er werden von Kollegen von außerhalb immer angesprochen, dass Aichach so charmant sei, mit noch vielen inhabergeführten Geschäften. Gleichzeitig werde aber gefragt, warum es gar keine Fußgängerzone gebe, erzählt Burkhard. Das gebe ihm zu denken.

Zustimmung im Stadtrat nicht sicher

Im Stadtrat ist die Zustimmung für den Vorschlag der SPD allerdings nicht sicher. Manche Stadträte und Stadträtinnen fordern, dass vor den Autos die großen Linienbusse aus der Stadt raus müssten, anderen würde eine Reduzierung des Tempos auf 30 Stundenkilometer schon genügen.

Geld für eine Umgestaltung des Stadtplatzes wäre vorhanden

Am Geld für eine Umgestaltung und Aufwertung des Stadtplatzes würde es laut der SPD-Vorsitzenden im Stadtrat, Kolb-Djoka, dagegen nicht mangeln. Es gebe noch Mittel aus einem Förderprogramm für die Innenstadt. Kolb-Djoka glaube außerdem, dass auch viele Aichacherinnen und Aichacher eine autofreie Zone in der Innenstadt gut fänden.

Das habe auch eine Postkartenaktion der SPD gezeigt: 200 Postkarten seien dabei in der Innenstadt verteilt worden mit der Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger eine autofreie Zone unterstützen würden. Der Rücklauf habe gezeigt: Viele würden die Autos sogar die ganze Woche aus der Innenstadt verbannen.