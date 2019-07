Stadtrat entscheidet: München wird "Sicherer Hafen"

Über konkrete Maßnahmen will der Münchner Stadtrat im kommenden Herbst beraten. Derzeit sind über 70 Gemeinden und Landkreise Mitglied in der Initiative "Städte Sicherer Häfen". In der sogenannten Potsdamer Erklärung vom Juni dieses Jahres erklären sich alle Kommunen, die Teil des Bündnisses sind, dazu bereit, aus Seenot gerettete Schutzsuchende aufzunehmen. In Oberbayern trat vor kurzem Grafing bei München als erste Gemeinde dem Bündnis bei.

Reaktion auf Vorkommnisse um "Lifeline"

Die internationale Bewegung "Seebrücke" entstand als Reaktion auf die Vorkommnisse um das Rettungsschiff "Lifeline". Die Bewegung wird von zahlreichen Organisationen unterstützt. 2018 nahmen tausende Menschen in Deutschland an Demonstrationen teil. Sie protestierten gegen die europäische Abschottungspolitik und gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer. Die vorherrschende Farbe Orange bei den Demos soll an das Orange der Rettungswesten erinnern.