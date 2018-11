Stadtrat Deggendorf protestiert gegen Flutpolder-Aus

In einer am Montagabend einstimmig verabschiedeten Resolution protestiert der Stadtrat von Deggendorf gegen den Verzicht auf die Donau-Flutpolder Bertoldsheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und Eltheim/Wörthhof im Landkreis Regensburg. Darauf hatten sich CSU und Freie Wähler im Koalitionsvertrag für die Bildung der neuen Staatsregierung geeinigt.

Erinnern an Fischerdorf-Katastrophe

Der Deggendorfer Stadtrat kritisiert, dass die beiden Flutpolder "wahllos und ohne jegliche Fundierung" aus dem Hochwasser-Gesamtkonzept gestrichen wurden. In der Resolution erinnern die Stadträte an die Flutkatastrophe im Stadtteil Fischerdorf und warnen:

"Eine Katastrophe wie 2013 darf sich nicht wiederholen." Zitat aus Resolution

Die bayerische Staatsregierung wird aufgefordert, weiter an der bisher verlässlichen Politik festzuhalten und Zusagen einzuhalten.

Polder sind "Kernstück des Hochwasserschutzes"

Die zunächst geplanten und jetzt im Koalitionsvertrag wieder fallen gelassenen Polder im Oberlauf bilden nach Ansicht der Deggendorfer Stadträte ein Kernstück des Hochwasserschutzes an der wichtigsten Wasserstraße Bayerns.

Zuvor hatten bereits die Oberbürgermeister von Straubing, Deggendorf und Passau sowie die niederbayerischen Landräte entlang der der Donau in einem Brief am Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gegen den Verzicht auf die Polder protestiert.