vor 43 Minuten

Stadtrat Bamberg entscheidet über Sparmaßnahmen für Kultur

Der Stadtrat Bamberg entscheidet am Nachmittag darüber, ob und in welcher Höhe die Zuschüsse für Kultur in Bamberg gekürzt werden. Wegen der Corona-Krise soll die Förderung künftig rund 25 Prozent niedriger ausfallen. Kulturtreibende wehren sich.