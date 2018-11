Stadtrat: Bäume statt Buden am Würzburger Hauptbahnhof

Einstimmig hat der Würzburger Stadtrat gestern (15.11.18) einen Wiederaufbau von Pavillons auf dem Bahnhofplatz abgelehnt. Wegen Baufälligkeit war das Ensemble aus den 1950er Jahren vor rund zwei Jahren abgerissen worden.

Würzburger Ringpark soll optisch näher an den Bahnhofsplatz

Nun hoffen die Stadträte, dass sich ohne eine Festlegung auf Pavillons mehr Spielraum für die geplante Neuordnung der Gleise im Zuge der Straßenbahnlinie 6 ergibt. Ähnliches gilt für die Stellplätze für Fahrräder und Taxis im Umfeld des Bahnhofs. Außerdem soll der Ringpark, der westlich und östlich an den Platz angrenzt, aufgewertet werden. Mit zwei weiteren Baumreihen soll der Park optisch näher an den Bahnhofsvorplatz heranrücken, so wie es vor 1945 der Fall war.