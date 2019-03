Stadtrat Ansbach diskutiert über Wildtierverbot

Für den 12. März hat die Stadt eine Sondersitzung des Stadtrats einberufen. Hintergrund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach, das dem Circus Krone erlaubt, in der Stadt mit Wildtieren aufzutreten – obwohl der Stadtrat im vergangenen Sommer ein Wildtierverbot bei Zirkusgastspielen beschlossen hat.

Stadtspitze will DiskussionMehrere Tierschutzverbände hatten an die Stadt Ansbach appelliert, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Außerdem hatte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts großes öffentliches Interesse hervorgerufen. Daher soll der Stadtrat die Möglichkeit zu einer umfassenden Diskussion erhalten, teilte Oberbürgermeisterin Carda Seidel (parteilos) mit.

Stadt contra Circus Krone

Der Circus Krone hatte Ende Februar per Eilantrag gegen die Vorschrift der Stadt geklagt, weil er im Oktober in Ansbach gastieren möchte. Das Zirkusunternehmen sah sich durch das Wildtierverbot der Stadt Ansbach in seinem Recht auf Gleichbehandlung verletzt und führte unter anderem an, es habe in dem Zirkus nie größere Beanstandungen mit der Tierhaltung gegeben.

Gericht: Kommune darf kein Verbot erlassen

Das Verwaltungsgericht Ansbach gab dem Zirkus Recht. Die grundsätzliche Regelung der Stadt sei nicht rechtens, wenn im Einzelfall keine konkrete Gefahr von den Tieren ausgehe, hieß es zur Begründung. Ob generell Zirkusse mit Wildtieren auftreten dürfen oder nicht, regle der Bundesgesetzgeber und nicht die Kommunen.