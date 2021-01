Stadträte fordern: Bambergs OB Starke soll Amt ruhen lassen

Nachdem in Bamberg drei Stadträte gefordert hatten, dass Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) seine Ämter ruhen lassen solle, werden sie dafür von anderen Parteien kritisiert. In einer gemeinsamen Pressemitteilung sprechen Freie Wähler, Bambergs unabhängige Bürger (BuB) und FDP davon, dass damit jegliches Rechtsstaatsverständnis über Bord geworfen werde. Auch für den Oberbürgermeister und weitere Verantwortliche des Finanzskandals müsse die Unschuldsvermutung gelten, solange die Aufklärung nicht abgeschlossen sei.

Bamberger Stadtrat: Bonizahlungen sollen aufgearbeitet werden

Die Stadträte von Volt, ÖDP und Bambergs Mitte hatten Oberbürgermeister Starke aufgefordert, seine Ämter bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Zur Begründung heißt es, die Verwaltung habe gegenüber der Regierung von Oberfranken bereits vor Jahren die Beendigung der kritisierten Bonuszahlungen versprochen und sich nicht daran gehalten. Das nähre Zweifel daran, dass die Stadt die versprochene Aufklärungsarbeit diesmal leiste. Man halte es daher für ratsam, dass sich nur Mitarbeiter an der Aufklärung der Vorwürfe betätigen, die von den Vorwürfen nicht selbst betroffen sind oder Interessenskonflikte hätten.

"Dies gilt auch für die Öffentlichkeitsarbeit oder juristische Einschätzungen. Insbesondere ersuchen wir den Oberbürgermeister, seine Ämter mit sofortiger Wirkung bis zur vollständigen Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen." Hans-Günter Brünker (Volt), Stadtrat Bamberg

Unzulässige Zahlungen an Beschäftigte der Stadt

Vor Weihnachten war bekannt geworden, dass die Stadt Bamberg laut einem Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes Bayern jahrelang unzulässig Pauschalen und Prämien an Beamte und Angestellte gezahlt hatte. Demnach hatte die Stadt in den Jahren 2011 bis 2017 mindestens eine halbe Million Euro zu Unrecht an Mitarbeiter überwiesen.

Monatlich mehr als 1.000 Euro mehr Lohn ohne Nachweis

Zu Unrecht unter anderem deshalb, weil monatlich teils über 1.000 Euro für angebliche Überstunden gezahlt wurden, die nicht nachgewiesen werden konnten. Derlei Zulagen wurden den Prüfern zufolge vor allem auf den höheren Ebenen der Stadtverwaltung gezahlt. Die vom Kommunalen Prüfungsverband aufgelisteten Fälle fallen fast ausschließlich in den Bereich des Finanzreferats oder betreffen Beschäftigte, die Oberbürgermeister Starke direkt unterstellt sind.

Ab Donnerstag soll der Fall im Bamberger Rechnungsprüfungsausschuss aufgearbeitet werden. Die Staatsanwaltschaft Hof hat Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet.