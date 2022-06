Stadtradeln in Hof: Sperrungen für Autos in der Stadt

Am Sonntag erobern Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland ihre Städte und Landkreise auf zwei Rädern – im Rahmen der Aktion "Stadtradeln". Auch die Hoferinnen und Hofer machen mit. Teile der Innenstadt sind deshalb für den Autoverkehr gesperrt und es gilt freie Fahrt für alle, die mit Rad, Inlinern, Tretrollern oder E-Bike unterwegs sind. Zum Programm gehören auch mehrere Vorträge und Diskussionsrunden mit Verkehrsexperten aus ganz Deutschland. Das Thema: Wie die Mobilitätswende in Hof gelingen könnte.

Stadtradeln: Aktion in rund 2.500 Städten und Landkreisen

Außerdem gibt es in der Innenstadt und in den Saaleauen von 10.00 bis 18.00 Uhr Infostände von Vereinen und Firmen rund ums Radfahren. Ein verkaufsoffener Sonntag und verschiedene Biergärten runden das Programm zum "Stadtradeln"-Auftakt ab. Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) ruft die Hoferinnen und Hofer auf, sich an dem bundesweiten Wettbewerb zu beteiligen und auf dem Weg zur Arbeit, in der Freizeit oder beim Einkaufen möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Die dreiwöchige Aktion des kommunalen Zusammenschlusses "Klima-Bündnis" findet vom 19. Juni bis 9. Juli in rund 2.500 Städten und Landkreisen in Deutschland statt.

Hof will bessere Bedingungen für Radverkehr schaffen

Hof hatte vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) vor einigen Jahren die Negativ-Auszeichnung "fahrradunfreundlichste Stadt Deutschlands" erhalten. Inzwischen sei das Thema bei allen Fraktionen im Stadtrat angekommen, sagt Oberbürgermeisterin Döhla. Aber: "Wir haben noch viel zu tun." Einige Verbesserungen habe man inzwischen auf den Weg gebracht. So wurden zum Beispiel in der Innenstadt überdachte Abstellmöglichkeiten montiert. Außerdem gibt es an der sogenannten Saale-Oase am Saale-Radweg, der von der Saale-Quelle im Fichtelgebirge bis zur Mündung des Flusses in die Elbe führt, Lademöglichkeiten für E-Bikes.