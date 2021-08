24.08.2021, 18:33 Uhr

Stadtradeln: 539.000 Kilometer mit dem Fahrrad

13,5 Mal um die Erde – so weit reicht die Strecke, die von 2,700 Radfahrenden bei der Aktion Stadtradeln in Nürnberg erstrampelt wurde. Sieben Wochen dauerte die Aktion, die sich auch für die Umwelt in der CO2-Bilanz bezahlt macht.