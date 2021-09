Stadtmuseum Fürth: Die "Norma" und ihre 100-jährige Geschichte

Im Jahr 1921 gründete Georg Roth in Fürth seinen ersten Lebensmittelladen, dem weitere Geschäfte folgten. Sein Sohn Georg junior machte daraus eine Einzelhandelskette, und sein Enkel Manfred 1964 die Filialkette Norma. Die wuchs im Laufe der Jahrzehnte zu einem Unternehmen mit derzeit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an.

Am Beispiel des fränkischen Discounters zeichnet die Ausstellung im Fürther Stadtmuseum die Entwicklung des Einzelhandels in Deutschland nach.

Vom Lebensmittelladen zur Selbstbedienungskette

Was für uns heute ganz selbstverständlich erscheint – der Einkauf mit einem Einkaufswagen zwischen vollen Regalen mit Produkten des täglichen Bedarfs, vom Ahornsirup bis zur Zahnpasta, und am Ende das Bezahlen an einer Kasse – das war vor 100 Jahren noch kaum denkbar. Damals waren die Läden noch mit Bedienung und zumeist auf bestimmte Fachbereiche spezialisiert: Milchprodukte oder Hygieneartikel, Metzgereien oder Eisenwaren.

Um einen kompletten Einkauf zu machen, mussten viele Läden oder Marktstände angesteuert werden. Das änderte sich Ende der 1930er-Jahre, als aus den USA ein bahnbrechendes Konzept in Deutschland Einzug hielt: die Selbstbedienung.

Vom Fürther Laden zum europäischen Filialkonzept

Wie dieses Konzept das Konsumverhalten, das Ein- und Verkaufen veränderte, das zeigt das Fürther Stadtmuseum in seiner Ausstellung zur 100-jährigen Geschichte der Norma. Unter dem Titel "Lebensmittelhandel in Fürth – 100 Jahre 'Georg Roth' Filialunternehmen/Norma" wird von Donnerstag, dem 30. September, bis zum 19. Dezember, die Geschichte der Fürther Supermarktkette erzählt.

Verkaufsstrategien von Bio bis Flugtickets

Hatte alles mit einem Laden begonnen, zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben heute mehr als 1.450 Filialen in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich, die von insgesamt 16 Niederlassungen geleitet, betreut und versorgt werden. Die Sonderausstellung zeigt auch, mit welchen Verkaufsstrategien und Produkterweiterungen sich das Unternehmen immer wieder den neuen Moden und gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen anpasst. So hat die Norma etwa eine eigene Biomarke entwickelt oder Flugtickets und Reisen ins Angebot aufgenommen.

Die Ausstellung im Stadtmuseum Fürth kostet für Erwachsene zwei, für Kinder ab 6 Jahren und ermäßigt einen Euro. Weitere Informationen und die Öffnungszeiten zur Ausstellung finden sich auf der Webseite des Museums.