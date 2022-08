Stadtmission: Viele Jugendliche durch Distanzlernen abgehängt

Seit Jahren fördert die Stadtmission Nürnberg Jugendliche aus Abschlussklassen der Mittelschulen mit speziellen Unterstützungskursen. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler auf den Quali oder im M-Zug auf den Mittleren Bildungsabschluss vorzubereiten. In den beiden Corona-Jahren hat der Leiter der Schulförderkurse bei der Stadtmission deutliche Wissenslücken bei den Jugendlichen festgestellt – und befürchtet gravierende Folgen. "Die Folgen der Schulschließungen in 2020 und 2021 werden sich nicht einfach verwachsen“, sagt Herbert Biebl.

Enorme Lernrückstände aufgeholt

Die Auswirkungen des Distanzunterrichtes während der Pandemie hätten sich bei fast allen Jugendlichen deutlich gezeigt. "Bevor wir sie auf den eigentlichen Prüfungsstoff vorbereiten konnten, mussten wir enorme Lernrückstände aufholen", so Biebl. Angesichts der Stofffülle sei nur wenig Zeit fürs Üben geblieben. Dennoch sei es gelungen, die meisten Jugendlichen in diesem Schuljahr erfolgreich durch die Prüfungen zu bringen: 86 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten bestanden.

"Die Schwächsten trifft es am härtesten"

Aus Sicht des Leiters der Schulförderkurse wurden viele Jugendliche durch den Distanzunterricht abgehängt – vor allem diejenigen, die ohnehin benachteiligt sind und von ihren Eltern nicht oder nur wenig unterstützt werden können. Manchmal mangele es auch an einem ruhigen Ort zum Lernen. Andere Jugendliche wiederum überfordert das Distanzlernen einfach. Nach Meinung von Herbert Biebl sollten außerschulische Unterstützungsangebote deshalb immer geöffnet bleiben, auch bei erneuten Schulschließungen. "Es trifft ansonsten immer die Schwächsten am härtesten."

Förderkurse schon für die 8. Klasse

Damit die Jugendlichen in den Abschlussjahren nicht zu sehr unter Druck geraten, bietet die Stadtmission Nürnberg im kommenden Schuljahr 2022/23 erstmals schon für die achte Jahrgangsstufe einen Halbjahreskurs im Fach Mathematik an. In insgesamt 17 Schulförderkursen wird die Stadtmission Jugendliche ab Oktober 2022 wieder auf Quali- und M-Zug-Prüfungen vorbereiten.

Je nach Kursformat liegt die ermäßigte Gebühr zwischen 8,00 EUR und 12,00 EUR pro Kurszyklus, einkommensstarke Familien zahlen zwischen 72,00 EUR und 99,00 Euro.