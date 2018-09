Stadtmission Nürnberg warnt vor Sportwetten

Einen hohen Reiz üben Sportwetten den Angaben zufolge auf junge, sportaffine Männer aus. Das liege vor allem daran, dass sie glaubten, es komme nicht auf Glück, sondern auf Wissen an.

Rund 70.000 Spielsüchtige in Bayern

Nach Angaben der Landesstelle Glücksspielsucht haben in Bayern fast 70.000 Menschen Probleme mit Glücksspielen. Deutschlandweit sind es rund 500.000 Menschen. Über die Gefahren informieren Fachberatungsstellen am bundesweiten "Aktionstag gegen Glücksspielsucht", der dieses Jahr am 26. September stattfindet. Auf der Internetseite www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de gibt es die Möglichkeit einer anonymen und kostenlosen Telefonberatung.