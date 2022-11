Stadtmission: Besserverdiener könnten Energiepauschale spenden

"Wir erleben jeden Tag große Armut" schreibt die Stadtmission Nürnberg am Donnerstag. Deshalb bittet sie mit einer solidarischen Spendenaktion im Rahmen der Kampagne "Erste Hilfe gegen Armut" besserverdienende Nürnberger und Nürnbergerinnen, beispielsweise ihre Energiepreispauschalen an dringend Bedürftige weiterzugeben.

Die jüngst beschlossenen Energiepreisbremsen des Staates entlasteten pauschal und kurzfristig alle Bürger und Bürgerinnen, schreibt die Stadtmission, den ständigen Existenzkampf für Menschen am untersten Einkommensende beendeten sie jedoch nicht.

"Mieten, Lebensmittel, Strom- und Heizkosten – alles hängt zusammen, alles wird permanent teurer. Keine Sozialbehörde kann darauf schnell genug reagieren. Unsere Klientel hat große Angst, ihr Lebensnotwendiges nicht mehr bezahlen zu können", sagt Christine Mürau von der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) der Stadtmission. Zu ihren Klienten zählen demnach Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner oder Erwerbsunfähige. Und alle hätten dieselbe Angst: Dass die steigende Inflation und die gestiegenen Energiepreise nicht von der Grundsicherung abgedeckt werden können oder ihre Zahlungen zu spät eintreffen. Auch die Tafeln seien überfordert und hätten Aufnahmestopp. Christine Mürau glaubt, auch nach Einführung des Bürgergeldes: "Mit sozialstaatlichen Leistungen allein ist vielen unserer Ratsuchenden nicht mehr ausreichend geholfen. Wir müssen vermehrt auf private Spenden zurückgreifen."

Seit Langem fordert die Diakonie demnach einen Regelsatz von monatlich mindestens 600 Euro für Bedürftige, ebenso wie einen Lastenausgleich, der starke, vermögende Schultern stärker in die soziale Pflicht nimmt.

In diesem Zusammenhang betont Stadtmissions-Vorstand Markus Köhler aber auch, dass viele Nürnberger und Nürnbergerinnen bereit seien, "finanziell Verantwortung zu übernehmen, damit die soziale Schere nicht immer weiter auseinanderklafft." Bayern zähle, laut Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes, deutschlandweit zu den fünf Bundesländern, in denen die Armutsquote von 2020 auf 2021 am stärksten angestiegen sei, heißt es weiter.

Mit dem Aufruf soll zielgenau bedürftigen Menschen in Nürnberg geholfen werden, so das Ziel der Kampagne. Mit 25 Euro könnte zum Beispiel ein Essenspaket finanziert, mit 150 Euro eine Stromsperre aufgehoben werden, so Köhler. Das Geld komme neben dem eigenen KASA-Klientel auch Hilfesuchenden in der Ökumenischen Wärmestube, der Bahnhofsmission und der Wohnungslosenberatung zugute.

Weitere Informationen und das Spendenkonto sind auf der entsprechenden Webseite der Stadtmission Nürnberg zu finden.