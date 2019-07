Stadtführerin in Kulmbach angefahren

Eine Stadtführerin wurde am Samstag gegen Mittag in Kulmbach von einem Unbekannten angefahren. Die Rentnerin war mit einer Reisegruppe auf dem Marktplatz unterwegs. Dabei näherte sich ein dunkler SUV der Frau so sehr, dass er sie an der Ferse erwischte.

Zeugen gesucht

Der unbekannte Fahrer hielt nach dem Vorfall nicht an. Teilnehmer der Stadtführung konnten nur einen Teil des Kennzeichens erkennen.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen können sich unter 09221/6090 melden.