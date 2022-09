Stadtfest Würzburg: BR, Bahn und Bundespolizei feiern am Bahnhof

Einblicke in den Arbeitsalltag bei der Deutschen Bahn

Wer noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist: Beim Aktionstag zeigt die Deutsche Bahn – einer der vielfältigsten und größten Arbeitgeber Deutschlands – ihre unterschiedlichen Berufsgruppen. Innerhalb der Bahn gibt es 50 unterschiedliche Berufe und die Bandbreite ist groß: Bei der Bahn sind Lokführerinnen und Lokführer, Elektronikerinnen und Elektroniker, Gleisbauerinnen und Gleisbauer ebenso angestellt wie Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter oder Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter.

Auch eine Lok- und Triebwagenausstellung vom Oldtimer bis zu neuesten Elektromodellen, eine Kinderhüpfburg und Elektro-Cart-Racing sind Teil des Programms.

Einweihung des barrierefreien Hauptbahnhofs

Höhepunkt am Nachmittag ist dann ab 16.00 Uhr die Einweihung des barrierefreien Hauptbahnhofs in Würzburg mit vielen Promis: Gegen 16.30 Uhr werden Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Bischof Franz Jung und Dekan Wenrich Slenczka von Elmar Hirsch, dem Leiter des Bahnhofsmanagements Würzburg, auf der Bühne erwartet. Anschließend wird der Bahnhof gesegnet und das SIgnet "Bayern barrierefrei" enthüllt. Das Fest am Hauptbahnhof ist nicht nur Teil des Würzburger Stadtfestes, sondern auch Teil des bundesweiten "Tags der Schiene". Den feiert das Bundesverkehrsministerium zusammen mit der "Allianz pro Schiene".

Folk, Volksmusik und Frankenwein mit Zwiebelkuchen

Neben Talk-Gesprächen und Informationen darf natürlich die Musik nicht zu kurz kommen. Der Amberger Liedermacher Richie Necker spielt Folk, Soul, Rock, Blues und Country auf seiner Akustik-Gitarre. Verstärkung bekommt er von der "Knöpferl AG" des Bundespolizeiorchesters des Bundespolizeiorchesters München. Das Trio spielt mit Steirischer Harmonika, Bariton und Gitarre traditionelle, alpenländische Volksmusik und bietet ein musikalisches Stelldichein für jedermann. Neben der musikalischen Unterhaltung sorgt der Fränkische Weinbauverband mit Federweißen, Zwiebelkuchen und Bratwurst für das leibliche Wohl der Besucher.