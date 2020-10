Stadtbus Stillstand in Regensburg wegen Verdi-Streik

Der Stadtbusverkehr in Regensburg ist wegen des Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, heute fast vollständig zum Erliegen gekommen. Bei dem Streik im Öffentlichen Personennahverkehr in Regensburg hätten sich alle betroffenen Busfahrer beteiligt, so ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. "Die Streikbeteiligung ist – wie auch in den letzten Streiks – 100 Prozent. Es fährt kein Stadtbus der Stadtwerke Regensburg heute raus", so Verdi-Sprecher Patrick Rostek.

Streik soll am Dienstag weitergehen

Auch am Dienstag werden die Stadtbusse bestreikt. "Die Kolleginnen und Kollegen haben sich dazu entschieden zwei Tage zu streiken, um nochmal wirklich ein starkes Signal zu setzen und sie sind sehr enttäuscht von dem Angebot, das die Arbeitgeberseite bisher gegeben hat", erklärte Rostek.

Starke Einschränkungen am Dienstag erwartet

Ihr Arbeitgeber, also die Stadtwerke Regensburg, blickt deshalb nicht besonders optimistisch auf den morgigen Dienstag. Martin Gottschalk, Sprecher der Stadtwerke Regensburg, sagte: "Wir gehen davon aus, dass wir auch morgen mit den gleichen Einschränkungen zu rechnen haben wie heute. Also alle Fahrgäste müssen sich darauf einstellen, dass wieder rund 90 Prozent der Fahrten ausfallen werden."

Kein kompletter Ausfall

Es gäbe in Regensburg keinen kompletten Ausfall des Stadtbusverkehres, dennoch müssten Fahrgäste mit massiven Einschränkungen rechnen. Nur vereinzelt würden Stadtbusse fahren, wenn Fahrer von Subunternehmen die Fahrten übernehmen. Welche Busse fahren, könnten Kunden der Homepage oder der App des Regensburger Verkehrsverbunds (RVV) entnehmen. Die Regionalbuslinien sind nicht von dem Streik betroffen.

Dritter Aktionstag im Tarifkonflikt

Es ist bereits der dritte Aktionstag in diesem Tarifkonflikt. Grund für den Streik ist, dass die Gewerkschaft Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde noch einmal den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen will. Verdi kritisiert die "massive Verweigerungshaltung" der Arbeitgeberseite. Die Gewerkschaft fordert für rund 6.300 Busfahrer vor allem Entlastung, also weitere Zuschläge, mehr freie Tage oder eine 35 Stunden-Woche. Die Arbeitgeber bieten neben einer Corona-Einmalzahlung von 300 Euro auch eine Lohnerhöhung von 3,5 Prozent an. Dieses Angebot geht Verdi aber nicht weit genug. Angesichts des Fahrermangels müsse der Beruf attraktiver werden.