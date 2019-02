Stadtbücherei Gerolzhofen: Wegen Brandschutz maximal 29 Besucher

Ausnahmeregelung bei Stadtratssitzungen

Auch in den Obergeschossen des gerade erst sanierten alten Rathauses dürfen sich ab sofort nur noch 29 Personen aufhalten. Der Grund: Ein geforderter zweiter Fluchtweg wäre nur über eine Außentreppe am historischen Rathaus möglich. Einzige Ausnahme: In Absprache mit der Feuerwehr dürfen sich während Stadtratssitzungen bis zu 49 Personen im Obergeschoss aufhalten.

Bürgermeister ist in der Verantwortung

Der Brandschutz ist teuer und aufwändig aber enorm wichtig, findet der Bürgermeister. Immerhin sorge er dafür, dass im Ernstfall alle Personen in einem Gebäude wie einer Schule gerettet werden könnten. Die Stadt hat sich vorgenommen, weitere öffentliche Gebäude zu überprüfen. Am Ende sei er als Bürgermeister auch persönlich in der Haftung, so Wozniak. Er sieht aber auch eine moralische Verantwortung: "Ich möchte nicht der Mutter eines gestorbenen Kindes erklären, dass ich von Brandschutzmängeln eines Gebäudes eigentlich wusste und nichts getan habe."