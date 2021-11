Stadtbücherei Bayreuth zeigt die schönsten Bücher Deutschlands

Auffaltbare Kinderbücher, ungewöhnliche Buchcover aus Stoff, eingefärbte Buchseiten: Es muss schon ein außergewöhnliches Detail geben, damit ein Buch von den Experten der Stiftung Buchkunst zu den 25 schönsten Exemplaren des Jahres 2021 gewählt wurde. Im Juni standen die Gewinner fest. Alle sind nun in der Bayreuther Stadtbücherei RW21 zu sehen.

Vorbildlich gestaltete Bücher

Für den Wettbewerb der schönsten Bücher Deutschlands 2021 gab es 633 Einsendungen. Die Jury sagte nach der Wahl über ihre Entscheidung: "Die Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigen eine große Bandbreite gestalterischer und herstellersicher Möglichkeiten."

"Buchkunst zum Anfassen": Preisträger in fünf Kategorien

Monika Pellkofer von der RW21 hat die 25 Werke im ersten Stock einladend ausgelegt. Die Programmleiterin der Bücherei freut sich jedes Jahr auf die Wanderausstellung. "Die ist schon etwas ganz Besonders," schwärmt sie, "das ist Buchkunst zum Anfassen." Zum Glück dürfen die Ausstellungsbesucher das auch: Manche Preisträger offenbaren erst beim Blättern ihr hochwertiges Papier oder andere besondere Details zum Ertasten.

Die Preisträger verteilen sich auf die fünf Kategorien "Allgemeine Literatur", "Wissenschaftliche Bücher/Fachbücher/Schul- und Lehrbücher", "Ratgeber, Sachbücher", "Kunstbücher, Fotobücher, Ausstellungskataloge" und "Kinderbücher, Jugendbücher". In jeder gibt es fünf Preisträger.

Die Nummer Eins ist ein Künstlerkochbuch

Die Stiftung Buchkunst hat einen Preis in Höhe von 10.000 Euro für das allerschönste der schönen Bücher ausgelobt. In diesem Jahr geht er an "Man kann keine Steine essen". Es handelt sich um eine Mischung aus Koch- und Fotobuch des Japaners Shinroku Shimokawa. Der Bildhauer verbindet darin Rezepte mit Fotos und Geschichten. "Spektakulär schlicht", heißt es von der Stiftung Buchkunst.

Mit dem Wettbewerb soll den Büchern, ihren Illustratoren und Gestaltern, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wie viel Arbeit und Gestaltungsspielraum in einem Buch steckt, wird durch Wettbewerbe wie "Schönste Deutsche Bücher" für viele Leser erst spürbar.

Bücher liegen noch bis Mitte Dezember in Bayreuth aus

In der RW21 in Bayreuth sind die 25 schönsten Bücher Deutschlands bis zum 16. Dezember zu bestaunen. Eine Kunstausstellung nicht nur für die Augen – auch die Hände dürfen betasten, aufklappen, blättern und streicheln.