Gitarre statt Buch: Stadtbibliothek leiht Musikinstrumente aus

Die Stadtbibliothek im Bildungscampus in Nürnberg startet heute mit der Ausleihe von Musikinstrumenten. Die Ausleihe sei vorläufig nur für Erwachsene mit gültigem Bibliotheksausweis möglich, teilt die Stadt Nürnberg mit. Die Leihfrist beträgt pro Instrument 28 Tage und ist zwei Mal verlängerbar.

Ukulelen, Theremin und Boomwhackers in der Bibliothek

Zur Auswahl stehen akustische und E-Gitarren, E-Bassgitarren, Ukulelen, Veeh-Harfen, E-Violinen, E-Cellos, E-Kontrabässe und ein Akkordeon. Auch weniger bekannte Instrumente wie das Otamatone oder das Theremin sind zu haben. Das Otamatone ist ein Spielzeug-Synthesizer in Form einer Achtelnote. Das 1920 erfundene Theremin das erste elektronische Instrument überhaupt, das ohne direkte Berührung gespielt wird.

Auch Boomwhackers können ausgeliehen werden: Schlaginstrumente in Form von Kunststoffröhren, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Die Musikbibliothek bietet außerdem kleine Verstärker für die elektronischen Instrumente und einen großen Bestand an Noten, Musik-CDs, Musik-Zeitschriften und Sachliteratur. In der Musikbibliothek können verschiedene Instrumente direkt ausprobiert werden, auch von Kindern.

"Klingende Etage" auch mit Digitalisierungsstation

Die "Klingende Etage" auf dem Bildungscampus widmet sich auch der digitalen Welt. So gebe es einen Tisch, an dem Besucherinnen und Besucher digitale Tools zur Erzeugung von Musik ausprobieren können, wie etwa "Odd Ball", "Dada Machine" und "Pocket Operator". Außerdem gibt es in der Musikbibliothek eine Digitalisierungsstation: Dort können Besucherinnen und Besucher selbstständig Musikkassetten und Schallplatten auf USB-Stick übertragen.