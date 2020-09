Stadtbibliothek Bayreuth: Ausstellung zum Nürnberger Prozess

In Bayreuth zeigt eine neue Ausstellung in der Stadtbibliothek Fotografien vom so genannten Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Führende Vertreter des nationalsozialistischen Regimes mussten sich ab 1945 erstmals vor Gericht verantworten. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt dabei auf der Arbeit der Dolmetscher.

Rolle der Dolmetscher im Nürnberger Prozess

Es waren überwiegend sehr junge Menschen, welche diese neue und schwierige Aufgabe übernommen hatten. Während des Prozesses von 1945 bis 1946 kam erstmals eine Simultandolmetsch-Anlage zum Einsatz. Der Prozess konnte damit in vier Sprachen gleichzeitig geführt und die Resultate ohne Zeitverlust weltweit veröffentlicht werden. Er gilt als die Geburtsstunde des modernen Simultandolmetschens.

Prozessatmosphäre durch Fotos verdeutlicht

Die Fotografien stammen von Ray d´Addario. Er stand damals im Dienst der US-Army und fing die Prozessatmosphäre fotografisch ein. Die Ausstellung wurde von Theodoros Rasidoglu konzipiert. Er arbeitete als beeidigter Dolmetscher und Übersetzer am Landgericht Nürnberg-Fürth. Sie trägt den Titel "Dolmetscher und Übersetzer beim Nürnberger Prozess" und ist eine Leihgabe des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer, Landesverband Bayern.

Ausstellung in der Stadtbibliothek bis Ende Oktober

In der Galerie der Stadtbibliothek RW21 kann die Ausstellung bis Ende Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden.

Beim Nürnberg Hauptkriegsverbrecher-Prozess wurden Repräsentanten des Nationalsozialismus für Planung, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verbrechen an der Zivilbevölkerung und an Kriegsgefangenen, sowie für den Massenmord in den Vernichtungslagern erstmals strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Von den 24 Angeklagten, darunter Hermann Göring und Rudolf Heß, wurden zwölf zum Tode und sieben zu Freiheitsstrafen verurteilt. Drei erhielten einen Freispruch. Bis 1949 gab es noch zwölf Nachfolgeprozesse gegen NS-Kriegsverbrecher.