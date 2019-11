Stadtbekanntes Original in Würzburg - Erich Felgenhauer ist tot

Der langjährige Würzburger Stadtrat und Bürgermeister Erich Felgenhauer ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Er galt als stadtbekanntes Original, der mit seinen Sprüchen und seinem Humor oft für Schlagzeilen sorgte.

Lange politische Laufbahn in der CSU

Viele Jahrzehnte saß er ab 1966 für die CSU im Stadtrat, zwischendurch war er aus seiner Partei auch mal ausgetreten und ins mitbegründete Bürgerforum gegangen. Die Würzburger CSU schrieb am Donnerstagabend in einem Nachruf: "Du warst ein Unikat. Wir werden Dich, lieber Erich Felgenhauer, immer in ehrenhaftem Gedenken behalten." CSU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Roth: "Ein Würzburger Urgestein und mit großherziger Liebe für unsere Stadt. Emotional, engagiert und fast immer gut gelaunt!"

Einsatz für Würzburg und Schlagzeilen

Die Erinnerung an die Zerstörung Würzburgs lag ihm besonders am Herzen. Bei Vorträgen über den schwärzesten Tag in der Geschichte seiner geliebten Heimatstadt Würzburg hatte er volle Säle. Legendär waren auch seine Vorträge über Wilhelm Conrad Röntgen im Originallabor des Entdeckers der nach ihm benannten Strahlen. Für Schlagzeilen sorgte Erich Felgenhauer auch, wenn er nach der Erhöhung der Hundesteuer im Stadtrat - mit seiner Gegenstimme - zusammen mit seinem Hund Philipp den Protestzug von Hundefreunden durch die Stadt anführte. Er engagierte sich auch für den Bau von Taubenhäusern in der Stadt und sorgte für eine "Geburtenkontrolle" bei den oft ungeliebten Vögeln.