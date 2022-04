Stadtbegrünung: Balsam für die Augen und Orte zum Verweilen

München Stadtteil Haidhausen, Nina Reitz sitzt auf ihrem Fahrrad und radelt zum neuen Nachbarschaftsgarten in der Kirchenstraße. Sie sitzt für die SPD im Bezirksausschuss Au-Haidhausen und die neuen Hochbeete sind der passionierten Hobbygärtnerin eine Herzensangelegenheit – nicht nur wegen der Pflanzen, die hier wachsen:

"Kinder zusammenbringen, mit Älteren, mit Leuten, vielleicht mit Behinderung, vielleicht mit Migrationshintergrund. Es ging uns darum, eine bunte, gemischte Gruppe hierher zu bringen und das ist im Stadtteil sehr gut angekommen.“ Nina Reitz, SPD-Fraktionssprecherin im Bezirksausschuss 5, Au-Haidhausen.

Anfangs gab es Widerstände

Über ein Jahr hat es gedauert, von der Idee bis zu den ersten Pflänzchen. Allerdings sei die größte Hürde dabei nicht, wie man erwarten könnte, die Bürokratie gewesen, erinnert sich Nina Reitz. Schwieriger sei es gewesen, die Zweifel und Vorbehalte der Anwohner zu zerstreuen: "Wir mussten der Nachbarschaft versichern, dass kein Lärm von diesen Hochbeeten ausgehen wird. Darum durften wir auch keine zusätzlichen Tische und Bänke aufstellen, wie wir uns das hätten vorstellen können. Man hätte sich vielleicht für ein Picknick nach dem Pflanzen zusammen hingesetzt, aber das war von der Nachbarschaft nicht erwünscht."

Die Stadt soll bunter werden

Andreas Schuster genießt es, durch die Preysingstraße zu spazieren. Er mag die Stimmung und die Abendsonne. Es gibt bepflanzte Beete, viel Grün und die Menschen treffen sich hier. Was es in dieser Straße schon lang gibt, soll bald in der ganzen Stadt möglich sein. Im Rathaus bereiten sie eine Richtlinie vor, die Hochbeete auf Gehsteigen grundsätzlich erlaubt. Andreas Schuster, Mitglied der SPD-Fraktion im Stadtrat, hat sich dafür eingesetzt: "Ich erwarte mir eine buntere, fröhlichere Stadt. Wir habe sehr viel versiegelte Fläche, sehr viel graue Fläche und ich glaube, wenn ich mir die bunten, blühenden Hochbeete vorstelle, dann ist das einfach ein Balsam für die Augen. Es hat aber auch eine soziale Wirkung, weil die Menschen lernen sich kennen und bepflanzen vielleicht diese Hochbeete gemeinsam."

Der Stadtrat muss noch zustimmen

Am 24. April soll im Stadtrat eine Vorlage verabschiedet werden, die die Hochbeete offiziell erlaubt. Jeder Bürger kann dann das Aufstellen eines Hochbeetes beantragen. Allerdings muss ausreichend Platz vorhanden sein und Fußgänger dürfen dadurch nicht behindert werden. Gleichzeitig sollen weitere Maßnahmen beschlossen werden:

Parklets: Das sind Sitzgruppen in Parklücken, die auch bepflanzt werden können. Nach der Genehmigung durch das Kreisverwaltungsreferat können sie Bürger in Eigenregie errichten.

Stadtterrassen: Das sind Sitzgruppen auf öffentlichen Plätzen, die auch bepflanzt werden können. Nach der Genehmigung durch das Kreisverwaltungsreferat können sie Bürger in Eigenregie errichten.

Sommerstraßen: Hier werden Straßen entweder in verkehrsberuhigte Bereiche verwandelt. Alle Verkehrsteilnehmer können hier die Fahrbahn benutzen aber Fußgänger haben Vorrang. Es können aber auch Spielstraßen eingerichtet werden. Dann kommt es zu einer Vollsperrung für alle Fahrzeuge.

Eine Mehrheit gilt als sicher

Bei der Abstimmung im Stadtrat erwartet Andreas Schuster eine große Zustimmung über die Fraktionen der Grünen und der SPD hinaus. Etwa die CSU trägt die Initiativen mit. Allerdings mahnt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hans Theis Maßhalten an, besonders dort, wo der Parkraum jetzt schon extrem knapp ist. Auch müsse darauf geachtet werden, dass die Bauten nicht vermüllen und verfallen.

Die AfD wird dagegen stimmen. In einer schriftlichen Erklärung schreibt die Stadträtin Iris Wassill unter anderem zu den geplanten Sommerstraßen und Parklets: Sie halte das "persönlich für eine Weltstadt wie München nicht für angemessen. Neben der aktiven Parkraumvernichtung wird hier eine Atmosphäre des Niedergangs beschworen, vor allem durch die Verwendung von Europaletten."

Alles eine Frage der Perspektive

Nina Reitz sieht das als Initiatorin anders. Auch ist sie stolz auf die Gestaltung der Europaletten, aus denen die Hochbeete gebaut sind: Ein lokaler Künstler hat sie bunt bemalt. Dank der neuen Möglichkeiten sieht sie insgesamt eine blühende Zukunft für ihren Stadtteil, denn die Begeisterung in der Bürgerschaft sei riesig, erzählt Nina Reitz: "Wenn wir jetzt auch noch Werbung machen würden, dass wir hier Hochbeete zu vergeben haben, denke ich, dass wir die zehnfache Anzahl vergeben könnten!" Es ist der Rückbau der autogerechten Stadt des letzten Jahrhunderts. In der neuen Stadt soll der Mensch wieder an erster Stelle stehen.