Stadtbau Regensburg vermietet Bauruine an Heimwerker

Details über Kosten sollen in Mietvertrag festgelegt werden

Doch was passiert, wenn ein Mieter viel Geld in das Haus steckt, dann aber nach einigen Jahren auszieht? "Klar, das muss man alles berücksichtigen und wasserfest in einem Mietvertrag festhalten", erklärt Keßler. "Dass der Mieter gegebenenfalls ausbezahlt wird oder die Kosten mit dem Nachmieter verrechnet werden."

Das Konzept ist ein Pilotversuch in Regensburg. Die Stadtbau hat noch weitere Häuser, die in den nächsten Jahren frei werden. Sollte das Projekt im Kasernenviertel Erfolg haben, könnte es in Zukunft Schule machen. Auf diese erste Immobilien-Anzeige haben sich innerhalb kürzester Zeit rund 25 Interessenten gemeldet. Darunter seien vor allem kinderreiche Familien mit geringem Einkommen gewesen. Noch ist nicht entschieden, wer den Zuschlag bekommt.