Stadtbahn für Regensburg: Jetzt sollen die Bürger mitreden

Im Zusammenhang mit den Planungen für eine Stadtbahn in Regensburg beginnt am Montag eine sechswöchige, sogenannte Dialogphase. In dieser Zeit sollen die Regensburger online ihre Ideen und Anregungen zur geplanten Stadtbahn einbringen können, beispielsweise zum genauen Linienverlauf oder zur Ausstattung der Fahrzeuge.

Zwei Linien im Fünf-Minuten-Takt

In Regensburg soll bis zum Jahr 2030 eine Stadtbahn gebaut werden. Geplant sind zunächst zwei Straßenbahnlinien, die die Stadt im Fünf-Minuten-Takt von Norden über den Hauptbahnhof nach Süden durchqueren. Enden sollen die Straßenbahnlinien dann am Universitätsklinikum beziehungsweise im Stadtteil Burgweinting. Dort hätte die Stadtbahn zugleich einen Anschluss an das Fernbahnnetz.

Geschätzte Kosten: 145 Millionen Euro

In einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2018 werden die Kosten für die Realisierung des knapp 15 Kilometer langen Streckennetzes mit 35 Haltestellen auf etwas mehr als 145 Millionen Euro geschätzt.

Aktuell nutzen täglich rund 100.000 Menschen den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt Regensburg. Der Studie zufolge könnten bis zum Jahr 2030 noch einmal bis zu 20.000 Fahrgäste dazukommen. Um dieses Verkehrsproblem zu lösen, beschloss der Regensburger Stadtrat im Jahr 2018 konkrete Planungen zum Bau einer Stadtbahn aufzunehmen.

Tram-Revival nach sechs Jahrzehnten

In Regensburg gab es schon einmal ein Straßenbahnnetz mit insgesamt drei Tramlinien. Es war seit Anfang des 20. Jahrhunderts aufgebaut worden. 1964 wurde der Betrieb eingestellt. Die Straßenbahnen wurden durch Busse ersetzt.