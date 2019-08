Stadtbäume, die dem Klimawandel trotzen

Immer wärmere und trockenere Sommer, diverse Erkrankungen oder Schädlinge wie der Eichenprozessionsspinner machen unseren Stadtbäumen zu schaffen. Neben dem Klimawandel sind sie jedoch weiteren ganz speziellen Belastungen ausgesetzt.

Viele Straßenbäume sind in ihrer Vitalität beeinträchtigt - durch zu kleine Baumgruben, Bodenverdichtung in Kombination mit Luft- und Wassermangel, Streusalz, Hundeurin, Luftverschmutzung oder Beschädigungen an den Wurzeln durch Grabarbeiten.

Das Fazit der Forscher: Für viele Stadt-und Straßenbäume ist die Belastungsgrenze längst erreicht oder bereits überschritten. Welche Baumart kann das also aushalten?

Das Ziel: Zukunftsträchtige Baumarten finden

Können Baumarten aus Süd- oder Südosteuropa, aus dem nordamerikanischen und asiatischen Raum die Lösung sein? Das erforscht die Bayerische Landesanstalt für Wein-und Gartenbau (LWG) in drei repräsentativen Klimaregionen Bayerns.

Die Versuchsstandorte sind Würzburg (trocken-heißes Klima, Test auf Hitze- und Trockenheitsverträglichkeit), Kempten (niederschlagsreiches Alpenvorland mit gemäßigten Temperaturen) und als Doppelstandort Hof und Münchberg ("Bayerisch Sibirien“, Test auf Frostwiderstand und Kälte). Die ersten 20 Baumarten wurden im Herbst 2009 und im Frühjahr 2010 gepflanzt. 2015 kamen zehn weitere Baumarten dazu. Insgesamt waren es rund 650 Bäume.

Erste Trends bei den Versuchsbaumarten

Auch wenn der Versuch noch läuft, gibt es schon ein paar Favoriten. An allen drei Standorten haben sich die Ulme und die Purpur-Erle behauptet. An den beiden Standorten, die kühler sind als Würzburg – also in Kempten und Münchberg/Hof – gehören die Blumen-Esche, die Pennsylvanische Esche und der Schnurbaum zu den Hoffnungsträgern.

In Würzburg ist die Ungarische Eiche ein Erfolg. Die "Stadtbäume der Zukunft“ bekommt man in Baumschulen – nur die Ungarische Eiche und der Amberbaum sind derzeit sehr knapp und manchmal schon ausverkauft.