Stadtbad-Abriss für Fernwärme: Kommt das Bürgerbegehren?

"Das kann nicht sein", "Wir können es nicht verstehen", "Ich bin einfach nur sprachlos". Die Reaktionen in Bayreuth zur drohenden Schließung des Stadtbads spiegeln größtenteils Fassungslosigkeit wider. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Stadtwerke die Gaskessel im städtischen Heizkraftwerk durch regenerative Fernwärme ersetzen wollen. Das entspricht auch den Klimazielen der Stadt. So weit so gut. Aber: Dafür müsste das vorhandene Kraftwerk erweitert werden und das steht ausgerechnet direkt neben dem fast 100-jährigen Stadtbad.

Facebook-Gruppe wirbt für Erhalt des Stadtbads

Und das müsste dafür weichen. Doch der Widerstand in der Stadt ist groß. Unter dem Namen "Stadtbad Bayreuth – für die Erhaltung einer Institution" hat sich auf Facebook eine Gruppe zusammengefunden. Hier zählen Unterstützer ihre Argumente auf und unterstreichen, welch wichtigen Stellenwert das Stadtbad ihrer Meinung nach hat. Auch der Ruf nach einem Bürgerbegehren wird in den Sozialen Netzwerken immer lauter.

"Kann man konkret etwas tun, um etwas zum Erhalt des Stadtbades beizutragen? Ich kenne mich politisch leider nicht wirklich aus, aber spontan hätte ich z.B. an einen Bürgerentscheid gedacht. (...) Die Schließung des Bades wäre schlimm und wenn etwas getan werden kann, sollten wir es versuchen." Facebook-Post in der Gruppe "Stadtbad Bayreuth – für die Erhaltung einer Institution"

Öffentliche Wasserflächen könnten Ertrinkungszahlen minimieren

Neben den Bürgern fordern auch Vereine wie die Wasserwacht den Erhalt der Wasserflächen. Bayreuth habe zwar die größte Wasserfläche pro Bevölkerungszahl – laut Statistik liege die Stadt 65 Prozent über der Durchschnittsfläche. Allerdings: Die in dieser Statistik aufgeführten Flächen sind nicht alle öffentlich zugänglich. Dass diese Wasserflächen aber wichtig sind, betont der Kreisvorsitzende der Wasserwacht Bayreuth, Hans Joachim Seibel. "Da kann man Schwimmen lernen. Und wenn man nicht schwimmen lernt, dann steigen uns wieder die Ertrinkungszahlen an und wir als Rettungsorganisation haben keinen Nachwuchs."

Fernwärme oder Familienbad: Thema im Stadtrat

Und auch innerhalb der Stadtratsfraktionen ist bereits eine Diskussion entfacht. Am Mittwoch werden die Stadtwerke die Pläne im Stadtrat vorstellen. Die Bayreuther Gemeinschaft (BG) hatte sich bereits für den Erhalt des Familienbades stark gemacht.

Auf der anderen Seite steht der Bedarf, die Heizkraftwerk-Kapazitäten in Bayreuth zu erhöhen. Demnach bestehe laut Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) aus technischer und wirtschaftlicher Sicht fast die einzige Lösung darin, das Fernkraftwerk auf dem Areal des Stadtbades zu errichten. "Das ist natürlich eine sehr heiße Kiste".

Als alternative Wasserflächen nennt der OB das SVB-Hallenbad und auch die Schwimmhalle des Graf-Münster-Gymnasiums (GMG). Allerdings ist das Hallenbad bereits sehr gut ausgelastet und ein Sportbad. Derzeit sind dort neben den Vereinen regelmäßig 160 Schulklassen. Zudem sei die Halle am Gymnasium sanierungsbedürftig. Die Schließung des Stadtbads wäre laut Eberberger eine Lebensversicherung für einen Neubau am GMG. Bliebe das Stadbad erhalten, müsse das Bad im GMG durch eine Turnhalle ersetzt werden.

Erste Reaktionen gab es bereits auf die öffentliche Diskussion. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke hat bis September eine Prüfung alternativer Standorte gefordert. Denn dass die grüne Fernwärme wirklich gebraucht wird, um klimaneutraler zu werden, darin sind sich immerhin alle einig. Das Thema ist also nicht vom Tisch, sondern nur vorerst aufgeschoben.