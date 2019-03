vor 32 Minuten

Stadtbachausfischen in Memmingen weiterhin nur für Männer

Am traditionellen Stadtbachausfischen in Memmingen dürfen auch in Zukunft ausschließlich Männer teilnehmen. Das hat der Fischertagsverein fast einstimmig beschlossen. Der Antrag einer Frau, die Vereinssatzung zu ändern, wurde erneut abgelehnt.