Stadtarchiv Augsburg hilft bei der Ahnenforschung

Vielleicht waren die eigenen Vorfahren Adelige, Verbrecher oder stadtbekannte Trinker? Es ist eine ganz persönliche Reise in die Vergangenheit, auf die sich Menschen begeben, die ihre Familiengeschichte erforschen. Die Stadtarchive können dabei eine große Hilfe sein. Hier liegen Informationen aus Jahrhunderten über jeden Bürger, wie auch in Augsburg.

Alle Quellen und kleinen Hinweise nutzen

Wer sich für die Geschichte seiner Familie interessiert, braucht einen ersten Anhaltspunkt, um die Recherche zu starten. Das können ganz verschiedene Quellen sein, sagt Mario Felkl, Diplom-Archivar im Stadtarchiv Augsburg. "Das kann ein Familienfoto sein, die Geburtsurkunde der Ur-Großmutter oder der Brief von einer verschollenen Tante, die nach Amerika ausgewandert ist. Wir versuchen dann anhand dieser Hinweise, mehr Informationen an die Sache zu bringen."

Stadtarchiv beherbergt unzählige Dokumente

Es reicht, dem Diplom-Archivar Mario Felkl einen Namen zu nennen und in wenigen Minuten zaubert er aus einer Schublade einen Meldezettel hervor, auf dem handschriftlich genau aufgelistet ist, wann eine Person wo gewohnt hat. In den Bergen aus Polizeiakten, Melderegistern, Fotos und Karten liegen auch unzählige totgeschwiegene Familiengeschichten begraben. Die meisten Dokumente stammen aus einer Zeit, in der es noch viel mehr Tabus gegeben hat. Dazu gehören uneheliche Kinder, Homosexualität oder Ehekrisen.

Stadtarchiv hilft bei der Suche

Menschen, die Ahnenforschung betreiben, können im Stadtarchiv Augsburg Hilfe bekommen. So wie Hans Martin Schipfel, der erst bei sich daheim Hinweise gesammelt hat. Diese Unterlagen mailte er an das Stadtarchiv weiter - das Archiv suchte für ihn dann Akten heraus, die Schipfel dann im Lesesaal einsehen konnte. Dabei konnte der Hobby-Ahnenforscher das ein oder andere Familiengeheimnis lüften.