Stadt Würzburg wirbt für lokalen Einzelhandel - auf eBay

Den lokalen Einzelhandel unterstützen - online und unabhängig von Öffnungszeiten. Aus diesen Gründen hat die Stadt Würzburg seit heute einen eigenen Online-Marktplatz auf eBay. Unter der Internetadresse ebay-deine-stadt.de/wuerzburg finden sich Angebote von mehr als 200 gewerblichen Händlern aus Würzburg.

Wegen Corona Start vorgezogen

Wie die Stadt Würzburg mitteilt, war der Startschuss für die Online-Plattform eigentlich erst im kommenden Jahr geplant. Aufgrund der aktuellen wegen Corona angespannten und ungewissen Situation für den Einzelhandel habe die Wirtschaftsförderung der Stadt aber alle Kräfte mobilisiert, um schon jetzt mit dem eBay-Marktplatz zu starten, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch Veranstaltungen

Der neue lokalen Online-Marktplatz soll auch ein Ort der Begegnung sein und beispielsweise Informationen über Veranstaltungstermine bieten. Außerdem sehen Besucher der Seite über Google Maps, wo sich die jeweiligen Geschäfte befinden und wann sie geöffnet sind. Die Stadt erhofft sich mit dem neuen lokalen Online-Marktplatz eine Stärkung des lokalen Handels. Ein Vorteil sei, dass die Angebote auch auf dem nationalen eBay-Marktplatz zu finden sind. So könnte der lokale Handel Artikel auch an Menschen in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus verkaufen.

Über 20 Städte bereits auf eBay

Im April 2021 startete das Projekt in zehn Pilotstädten, darunter auch in Nürnberg. Mittlerweile sind neben Würzburg bereits über zwanzig weitere Städte auf ebay-deine-stadt.de zu finden.