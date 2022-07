Stadt Würzburg will Notfallplan für Energieversorgung

Die Stadtverwaltung treibt die Sorge vor einem nahenden Energiemangel um. Die Beschlussvorlage, über die der Würzburger Stadtrat am Donnerstagabend (07.07.2022) abstimmen will, liest sich ernst. "Die Versorgung der Bundesrepublik mit Gas ist nicht mehr sicher", heißt es in der Vorlage. Die Stadtverwaltung will deshalb Privathaushalte und Unternehmen dazu auffordern Energiesparpotentiale zu prüfen.

Notfallplan: Gas und Strom für "kritische Infrastur" sicherstellen

Hierzu soll eine Infokampagne entstehen. Außerdem will die Stadtverwaltung einen Notfallplan erstellen. Dieser soll klären, inwieweit die Energieversorgung der kritischen Infrastruktur in Würzburg sichergestellt ist, zum Beispiel in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei der Feuerwehr und der Wasserversorgung.

Strom einsparen bei Straßenbeleuchtung?

So weitreichend wie kürzlich etwa in Augsburg angekündigt, gehen die Planungen in Würzburg allerdings noch nicht. Während in Augsburg unter anderem die Fassadenbeleuchtung historischer Gebäude abgeschaltet werden soll und die Straßenbeleuchtung gedimmt wird, will die Stadt Würzburg zunächst prüfen, inwieweit die städtische Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft WVV Energie einsparen kann, zum Beispiel durch eine geringere Straßenbeleuchtung.

11.000 Mieter der Stadtbau sollen Energie sparen

Auch die Stadtbau Würzburg, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, soll prüfen, wo sie in ihren Gebäuden weniger Energie verbrauchen kann. In Wohnungen der Stadtbau leben etwa 11.000 Menschen. Außerdem will die Stadtverwaltung eine Projektgruppe einrichten. Sie soll die zuständigen Behörden beraten. Mit dabei wären nach Vorstellungen des Rathauses unter anderem Feuerwehr, THW und kommunale Energieversorger.