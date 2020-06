Stadt Würzburg will Kultureinrichtungen unterstützen

Die Stadt Würzburg will lokale Kultureinrichtungen dabei unterstützen, mit den Folgen der Corona-Pandemie zurande zu kommen. Das ist der Tenor eines "Runden Tisches" zur Kultur, der sich im Würzburger Rathaus zusammengefunden hat. Wie die Stadt mitteilt, habe Kulturreferent Achim Könneke einen "Kulturinfrastrukturfonds" in Aussicht gestellt. Denn die Stadt habe ein starkes Interesse daran, dass die Kultureinrichtungen in Würzburg weiter existieren.

Leiter des Theaters Chambinzky mahnt zur Eile

Einer der Teilnehmer des "Runden Tisches", der Leiter des Würzburger Privattheaters Chambinzky, Csaba Béke, mahnt unterdessen zur Eile. Wenn sich nicht grundlegend etwas ändere, müsse das Chambinzky als größte Privattheater Würzburgs zum 31. Oktober 2020 dichtmachen. Als größtes Problem sieht Béke die Auflagen des Freistaats, die unklar kommuniziert und zu unflexibel seien. Béke selbst plädiert dafür, die Zuschauerräume in Theatern ausgedünnt im Schachbrettmuster zu bestuhlen – teils auch mit geringerem Sicherheitsabstand, dafür aber mit einer Maskenpflicht. Dann könne er etwa mit 50 Prozent der sonst üblichen Auslastung kalkulieren, um einigermaßen wirtschaftlich zu arbeiten.

Theaterleiter sieht Staatsregierung in der Pflicht

Probleme gebe es in seinem Theater auch, was die nötigen Umbaumaßnahmen in Künstlergarderoben betrifft, um Mindestabstände einhalten zu können. Generell sieht Béke die Staatsregierung in der Pflicht, konkret etwas dafür zu tun, dass Kulturschaffende wieder selbst Gewinne erwirtschaften können: "Umso weniger Hilfsgelder brauchen wir dann von außen". An den Würzburger Stadtrat appelliert Béke, die in Aussicht gestellten Hilfen "nicht durch lange Diskussionen" zu blockieren.