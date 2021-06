Stadt Würzburg will an Planungen zum Greinbergknoten festhalten

Wer im Pendlerverkehr nach Würzburg fährt, dem wird die Situation bekannt sein: Entlang des Greinbergknotens staut es sich. Die Kreuzung mehrerer Verkehrsrouten gilt als der vielleicht wichtigste Knotenpunkt der Stadt. Bereits seit 2015 laufen Planungen, damit der Verkehr dort besser fließen kann. Wie das aber geschehen soll, dazu gehen die Vorstellungen im Stadtrat weit auseinander. Donnerstagabend wurden die bisherigen Überlegungen noch einmal diskutiert. Ergebnis: Die Verwaltung darf ihre bisherige Planung fortführen. 26 Stadträte stimmten für die Beschlussvorlage, 21 dagegen.

Protest von Grünen und Linken

Vor zwei Wochen hatte der Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss der Stadt bereits für die geplanten Verkehrsänderungen gestimmt. Grüne und Linke hatten den Beschluss dann allerdings reklamiert. Dabei herrscht über das Ziel der Maßnahme weitgehend Einigkeit: Individualverkehr aus der Innenstadt heraushalten, Pendlerstaus reduzieren und die Situation für Radfahrer verbessern. Zentrale Punkte der bisherigen Planungen sind eine neue Fahrspur auf dem Stadtring Süd, eine Verbindungsrampe zur Nürnberger Straße und längere Linksabbiege-Spuren auf der B19 und der B8. Außerdem sollen zusätzliche Radwege und eine separate Busspur auf der B19 entstehen.

Wunsch: Entlastung durch neue Fahrspur

Dadurch erhoffen sich die Planer einen besseren Verkehrsfluss. Grombühlstraße und Greinbergknoten sollen entlastet werden. Sie sind wichtige Bindeglieder im Verkehrsnetz zwischen Stadt und Landkreis. "Da keine Alternativrouten existieren, werden Maßnahmen notwendig, die den Verkehrsablauf verflüssigen", heißt es in der Begründung des städtischen Baureferats. "Steht ein leistungsfähiges Hauptnetz zur Verfügung, wird sich der motorisierte Individualverkehr aus dem innerstädtischen Verkehrsnetz herausverlagern."

Angst vor mehr Autobahn-Abkürzungs-Verkehr

Gegner des Vorhabens erwarten jedoch das Gegenteil. Das Bündnis "Verkehrswende jetzt" fürchtet, dass sich der Autobahn-Abkürzungsverkehr über den Stadtring bei geplanter Durchführung erhöhen wird – mit entsprechenden Lärm- und Abgasbelastungen für die Anwohner. "Verkehrswege für Fußgänger und Radfahrer sind bisher nur unzureichend geplant; die Erreichbarkeit des Stadtteils Grombühl wird für sie eher verschlechtert als verbessert", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Mehr Verkehr auf Greinbergknoten und Grombühstraße könnte mehr Schadstoffe in dem Bereich verursachen, so die Befürchtung.

Schadstoffbelastung der Luft

Eine ähnliche Begründung wählt auch das Baureferat, allerdings für die Fortführung der Planungen. Denn der aktuelle Rückstau würde viel eher zu erhöhten Luftschadstoffbelastungen führen und das Stadtklima negativ beeinflussen. Für die Stadt geht es bei dem Ausbau des Greinbergknotens auch um einen ordentlichen Geldbetrag. Voraussichtliche Gesamtkosten: etwa 21 Millionen Euro. Davon müssten mehr als acht Millionen aus der Stadtkasse bezahlt werden.

Protest am Rand der Stadtratssitzung

Die finale Abstimmung im Würzburger Stadtrat verlief nun ähnlich wie zuvor bereits im zuständigen Ausschuss. Vor allem Stadträte aus Reihen der Grünen und Linken stimmten gegen die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens. Dieses soll nun im laufenden Jahr abgeschlossen werden. Ab 2024 könnte dann mit dem Umbau begonnen werden. Am Rande der Diskussion protestierte eine Handvoll Umweltaktivisten mit lauten Rufen gegen das Vorhaben. Die Stadtratssitzung wurde deshalb für wenige Minuten unterbrochen.