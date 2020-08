Stadt Würzburg warnt vor Wespen auf Wasserspielplätzen

Ein bisschen skeptisch schaut er schon, der fünfjährige Robert. Der Junge steht barfuß in einem Becken auf dem Wasserspielplatz am Würzburger Hubland. Und neben anderen Kindern tummeln sich auffällig viele Wespen auf dem Spielplatz - zu viele für Roberts Geschmack. "Ich bin schon mal von einer Wespe in den kleinen Finger gestochen worden, da war ich drei", sagt er. "Nicht so ein schönes Gefühl". Robert ist kein Einzelfall. Die Stadt Würzburg hat festgestellt, dass gerade auf den Wasserspielplätzen die zahlreichen Wespen viele Besucher beunruhigen – und reagiert mit einer kleinen Informationsoffensive.

Trockenheit und Hitze zwingen Wespen zur Wassersuche

Die Stadt hat an den Wasserspielplätzen auf den ehemaligen Landesgartenschau-Arealen in der Zeller Straße und am Hubland einige Hinweisschilder angebracht, mit Informationen zu den Wespen und mit Verhaltenstipps. Denn gerade Mitte August seien die Wespen-Populationen mit bis zu 5.000 Tieren pro Volk am höchsten, sagt der Diplom-Biologe Jakob Sänger von der Umweltstation der Stadt Würzburg. Die große Trockenheit in Würzburg führe außerdem dazu, dass die Wespen unter hohem Druck bei der Wassersuche stünden.

"Die Wespen sind darauf angewiesen, Wasserstellen zu finden, um bei der Sommerhitze in im ihrem Staat für Kühlung zu sorgen. Sie transportieren das Wasser in ihren Bau und lassen es dort durch Flügelfächerung verdunsten – und dieses Wasser suchen und finden sie eben auch auf den Wasserspielplätzen." Jakob Sänger, Diplom-Biologe Umweltstation Würzburg

Besonnenheit statt hektischer Bewegungen

Der Biologe weist darauf hin, dass die hier vor allem vorkommende Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe geschützte Nützlinge seien und nicht getötet werden dürften. Stattdessen rät er zu Umsicht und Gelassenheit: "Wenn die Menschen einige Verhaltensweisen beherzigen, dann lässt es sich mit der Wespe sehr gut leben. Außerhalb ihres Nestbereichs sind Wespen von sich aus nicht aggressiv." Das wichtigste Gebot sei: "Ruhe bewahren und keine Panik". Statt wild herumzufuchteln sollte man besser versuchen, die Wespe "mit langsamen, gemächlichen Bewegungen" von sich wegzulenken.

Anpusten macht Wespen aggressiv

Keinesfalls solle man versuchen, die Wespen wegzupusten. Beim Ausatmen stoßen wir Kohlendioxid aus. "Eine erhöhte CO2-Konzentration ist für die Wespe ein natürliches Alarmsignal, das sie zum Gegenangriff animieren könnte", sagt Jakob Sänger.

Der Tipp für den Garten: Alternativangebote schaffen

Im heimischen Garten oder auf Balkon und Terrasse rät der Biologe dazu, abseits des eigenen Sitzbereichs andere Nahrungsangebote für Wespen zu schaffen: zum Beispiel Faulobst auslegen oder flache Wasserschalen bereitstellen. "Am besten mit etwas Moos, kleinen Steinen oder Zweigen, damit die Wespen nicht ertrinken", sagt Sänger. Weil das Angebot an Blütennektar im Spätsommer geringer werde, würden Wespen jetzt vermehrt Süßes wie Eis oder Kuchen anfliegen.

Frische Zwiebel bringt Linderung bei Wespenstichen

Wer von einer Wespe gestochen wurde, dem empfiehlt der Biologe ein bewährtes Hausmittel: "Am besten legt man ein frisch geschnittenes Zwiebelstück auf die betroffene Stelle. Zum einen sind da ätherische Öle enthalten, zum anderen erfolgt ein Verdunstungseffekt, der die Symptome zusätzlich lindert." Ab Mitte September ist das hohe Wespen-Aufkommen dann in der Regel vorbei: Die Wespen verlieren ihre Nahrungsgrundlage und die Völker sterben langsam ab.