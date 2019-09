Stadt Würzburg treibt Mehrweg-Pfandsystem für Kaffeebecher voran

„Die Stadt Würzburg möchte etwas gegen die Ressourcenverschwendung tun“, sagt Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Seit 2017 gibt es den biologisch abbaubaren und spülmaschinenfesten „Coffee-to-go-again“-Becher der Stadt Würzburg. Jetzt gehen die Veranwortlichen einen Schritt weiter: „Wir verfolgen die Einführung eines Pfandsystems für Kaffeebecher für umweltverträglichen Kaffeegenuss, um Müllberge zu reduzieren und natürliche Ressourcen zu schonen.“

Präsentation im Rathaus

In der vergangenen Woche erklärten Johannes Stiegeler und Max Ceburkov von Recup im Ratssaal der Stadt Würzburg, wie das System funktioniert. Oberbürgermeister Christian Schuchardt betonte bei dieser Gelegenheit, dass eine Einführung des Mehrwegbechers über das Stadtgebiet wünschenswert sei. Umwelt- und Kommunalreferent Wolfgang Kleiner fügte, auch als Werkleiter der Stadtreiniger, hinzu: „Abfall, der erst gar nicht entsteht, ist der beste für das Klima.“

Weite Verbreitung wünschenswert

Verwendet wird Recup bereits bei den ersten Würzburger Gastronomen, das System funktioniert aber nur richtig gut, wenn sich möglichst viele beteiligen. Schulen, Gastronomie, Tankstellen, Cafés, sie alle können sich an dem Pfandsystem beteiligen. Etwa 50 Gastronomen, Bäcker, Cafés, Institutionen nahmen an der Infoveranstaltung teil – und signalisierten Interesse. Darunter waren auch Vorreiter von Restaurantketten oder Systemgastronomien anderer deutscher Großstädte. Der Vorteil von Recup ist die Einfachheit des Pfandsystems: Der zu 100 % recycelbare Becher ist lebensmittelecht, spülmaschinenfest, bruchsicher, leicht und lässt sich bei allen Recup-Partnern deutschlandweit für ein Euro Pfand ausleihen und bei egal welchem Partner zurückgeben. Einzig der Deckel ist aus hygienischen Gründen ein Kaufdeckel.

Riesige Müllberge

Jede Stunde wandern in Deutschland 320.000 Einwegkaffeebecher über den Tresen, jährlich sind es etwa drei Milliarden. Für zehn Minuten Kaffeegenuss werden sie aus Pappe und Kunststoff, dessen Grundlage Rohöl ist, gefertigt, um dann im Abfall, in der Natur oder auf den Straßen zu landen. Recup wird bereits u.a. in den Großstädten München, Wolfsburg, Oldenburg, Köln, Wasserburg, Ludwigsburg, Augsburg, Sylt, Rostock, Heidelberg, Rosenheim und Hamburg angeboten, 31 weitere deutsche Städte sind interessiert.