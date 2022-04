Stadt Würzburg spendet 200.000 Euro für Ukraine-Hilfstransporte

Seit Wochen transportieren sie Hilfsgüter in die Ukraine: die Vereine "Hermine", der Verein "Liebe im Karton", der Malteser Hilfsdienst und "Save Ukraine Würzburg". Nun unterstützt die Stadt Würzburg die vier Organisationen bei ihrer humanitären Hilfe. Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) hat deshalb jeweils 50.000 Euro an sie übergeben.

Schuchardt lobt Engagement der Helfer

"Ich freue mich, dass wir mit diesem Geld direkt vor Ort helfen können", sagte Oberbürgermeister Christian Schuchardt bei der Übergabe der symbolischen Schecks. Die Gruppen wollen mit den jeweils 50.000 Euro weitere Paletten mit Hilfsgütern Richtung Ukraine bringen.

Die finanzielle Unterstützung sei wichtig, sagt zum Beispiel Kseniia Vasylenko von "Save Ukraine Würzburg": "Weil damit kann man alles einkaufen. Ich bin im stetigen Kontakt mit Kliniken und leitenden Ärzten. Von denen bekomme ich Listen mit Artikeln, die gebraucht werden." Ihre siebenköpfige Gruppe will das Geld nun vor allem für medizinische Geräte und Medikamente einsetzen. In den vergangenen 1,5 Monaten hätten sie bereits sechs bepackte Lkw und mehrere Autoladungen in die Ukraine geschickt.

Hilfsgüter gehen von Würzburg in die Ukraine

Ähnlich die Würzburger Vereine "Hermine" und "Liebe im Karton". Mehr als 1.400 Paletten hat "Liebe im Karton" zusammen mit anderen Organisationen, die im bundesweiten Netzwerk "Ziviler Krisenstab" zusammengeschlossen sind, in die Ukraine gebracht. Der Verein "Hermine" dagegen beteiligt sich im Zusammenschluss "Ziviler Krisenstab" an der Hilfsarbeit für die Ukraine. "Hermine" selbst hat in den vergangenen Wochen bereits 36 Paletten an Hilfsgütern bereitgestellt. "Die Gelder sind hauptsächlich für den Einsatz in der Ukraine gedacht, dementsprechend für den Zukauf von Hilfsgütern", sagt Vera Hoxha von "Hermine". Zum Beispiel sollen von den 50.000 Euro nun Lebensmittel und medizinische Produkte gekauft werden.

Der Malteser Hilfsdienst organisiert Transporte direkt in die Ukraine hinein. Die Organisation arbeitet eng mit den Maltesern in der Ukraine zusammen. Die finanziellen Mittel der Stadt sollen zum Beispiel für beheizte Unterkunftszelte und Notfallmedikamente verwendet werden.

Stadtrat bewilligt 700.000 Euro für humanitäre Hilfe

In seiner letzten Sitzung hatte der Würzburger Stadtrat 700.000 Euro aus seinem Haushalt für humanitäre Hilfe in der Ukraine bewilligt. Neben den 200.000 Euro an die vier heimischen Organisationen sollen 200.000 Euro an die neue Würzburger Partnerstadt Lwiw gehen. Außerdem 100.000 Euro in die Stadt Luzk, mit der Würzburg eine Städtefreundschaft eingehen will. Weitere 200.000 Euro spendet die Stadt Würzburg an den Fonds "Future Kiew".