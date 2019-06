Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) sprach am Freitag von einem "Paukenschlag aus München". Die von Würzburg angeregten Kriterien seien in vollem Umfang in die überarbeiteten Vollzugshinweise des Innenministeriums "zur Beschäftigung und Berufsausbildung von Asylbewerbern und Geduldeten" aufgenommen worden.

Nachweis über Job oder Ausbildungsplatz, Deutschkenntnisse und Integrationsfortschritte erforderlich

Demnach können ab Januar 2020 gut integrierte, abgelehnte Asylbewerber, die ohne eigenes Verschulden seit mehr als eineinhalb Jahren nicht abgeschoben werden können, eine Beschäftigungsduldung erhalten. Zu den Voraussetzungen zählt, so die Stadt Würzburg, dass die Betroffenen einen Arbeitsplatz oder eine Ausbildungsstelle haben, sich zur deutschen Rechtsordnung bekennen und hinreichende Deutschkenntnisse sowie außerordentliche Integrationsbemühungen – etwa regelmäßiges ehrenamtliches Engagement - nachweisen können.

Win-Win-Situation für die Geflüchteten und die Wirtschaft

Die Würzburger Sozialreferentin Hülya Düber sprach von einer "Win-Win-Situation". Menschen mit hohem Integrationswillen erhielten so die dringend benötigte Bleibeperspektive. Die Wirtschaft könne auf zuverlässiger Grundlage Menschen ausbilden, übernehmen und damit ihren Fachkräftemangel reduzieren.