Stadt Würzburg informiert Mieter über Räumung von Wohnhaus

Bisher haben die Mieter in einem Haus im Würzburger Stadtteil Grombühl nur aus den Medien davon erfahren, dass ihre Wohnungen geräumt werden. Jetzt hat die Stadt Würzburg den betroffenen Bewohnern zum ersten Mal einen Brief geschrieben. Daraus geht hervor, dass die Räumung von 51 Wohnungen in dem Haus voraussichtlich Ende Februar 2022 durchgeführt werden soll.

Stadt Würzburg bietet Hilfe bei der Wohnungssuche an

Die Mieter haben viereinhalb Monate Zeit, um sich eine neue Wohnung zu suchen. In dem Brief bietet die Stadt den Mietern ihre Hilfe dabei an. "Weil uns klar ist, dass es nicht einfach ist, schnell eine neue Wohnung zu finden, möchten wir Ihnen unsere Unterstützung bereits heute und damit so frühzeitig wie möglich anbieten", schreibt sie in dem Brief. Bereits Ende September hatte die Stadt im Stadtrat angekündigt, dass sie die Mieter mit Beratungsangeboten unterstützen will.

Bewohner fühlen sich allein gelassen

"Unterstützung stelle ich mir anders vor", sagt eine Bewohnerin gegenüber dem BR. Neben Schule und Arbeit muss sie jetzt bis Februar selbst eine neue Wohnung suchen. "Die Stadt will uns raushaben und wir müssen uns selbst um alles kümmern", sagt sie. "Es gibt keine Garantie, dass man irgendwas bekommt." Verzweifelt ist auch ein anderer Bewohner. Nach langer Wohnungssuche ist er erst Anfang September in die Wohnung im Dachgeschoss eingezogen. Ein paar Tage später hat er durch die Berichterstattung des BR erfahren, dass seine neue Bleibe eigentlich gar nicht vermietet werden dürfte. Jetzt muss er mit der Wohnungssuche wieder von vorne anfangen.

Neun Wohnungen sind nicht betroffen

Wenn die Stadt Würzburg die Räumung vollzieht, dann sei sie laut Edgar Hein vom Würzburger Mieterverein dazu verpflichtet, niemanden wohnungslos werden zu lassen. In dem Haus sollen 51 von insgesamt 60 Wohnungen geräumt werden. Nicht betroffen sind die Wohnungen im 1., 2. und 3. Stock. Bevor die Stadt selbst tätig geworden ist, hatte sie dem Vermieter eine letzte Räumungsfrist gesetzt.

Vor allem wegen Brandschutz-Mängeln hatte die Stadt Würzburg bereits 2019 die Nutzung der Wohnungen untersagt. Das Würzburger Verwaltungsgericht hatte der Stadt bei einer Verhandlung im Juli 2021 Recht gegeben, weil für die Bewohner „Gefahr für Leib und Leben“ bestehe. Der Vermieter sieht das anders. "Dieses Haus ist sicherer als 99 Prozent aller Wohnungen in Würzburg", sagte er vor wenigen Wochen im Gespräch mit dem BR.

Bürgerrecherche "Wem gehört die Stadt?"

Im Rahmen der Bürgerrecherche "Wem gehört die Stadt?" hat der BR bereits Anfang 2020 über die Situation in dem Haus berichtet. Ein ehemaliger Mieter hatte sich gemeldet und auf die Zustände aufmerksam gemacht: "Ich glaube, hier wird auf eine menschenunwürdige Art und Weise Geld verdient, auf dem Rücken derjenigen, die es sich nicht anders leisten können." Die Bewohner im Haus erzählten damals unter anderem von viel zu kleinen Wohnungen, Schimmel und Brandschutzmängeln.