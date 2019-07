Stadt Würzburg hält Böllerverbot für kaum umsetzbar

Kein Feuerwerk an Silvester – das ist in der Würzburger Innenstadt schwer umsetzbar, sagt Umwelt- und Kommunalreferent Wolfgang Kleiner. Eine entsprechende Forderung der Deutsche Umwelthilfe hält er deshalb für abwegig. Diese fordert Normen, um die private Böllerei an Silvester zu verbieten. "Dafür sehe ich aktuell keine rechtliche Grundlage", sagt Kleiner.

Stadt hat Böllerverbot bereits geprüft

Dennoch gibt der Umweltreferent zu: Das Feuerwerk an Silvester führt zu einer deutlichen Umweltbelastung – und das sei in der Nacht zu Neujahr klar bemerkbar. "Zwischen 0 und ein Uhr messen wir deutlich überhöhte Feinstaubwerte", sagt Kleiner. Ein privates Böllerverbot hätte die Stadt Würzburg allerdings schon geprüft. Es sei rechtlich nicht aussichtsreich. Sollten nun Würzburg und andere Städte dennoch ein Verbot erlassen, dann rechnet Kleiner mit Widerstand der Bürger: "Was ohne Rechtsgrundlage passiert, ist rechtswidrig. Und damit hätten in so einem Fall die Bürger auch recht."

Feuerwerk in Sicherheitszone verboten

Kleiner verweist auf die bereits bestehenden Einschränkungen bei der privaten Silvester-Böllerei in der Würzburger Innenstadt. So verbiete das Sprengstoffgesetz das Abbrennen von Feuerwerken bei Kirchen, Krankenhäusern oder Seniorenheimen. Zudem gebe es seit Jahren zu Silvester eine Sicherheitszone um Domstraße und Alte Mainbrücke. Dort ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern verboten.

Umwelthilfe fordert Böllerverbot

Als "wichtige Maßnahme für die Luftreinhaltung" hatte die Deutsche Umwelthilfe am Montag bei 31 Städten formelle Anträge zum Verbot beziehungsweise zur Beschränkung der privaten Silvester-Böllerei gestellt. Die Anträge richten sich an Städte, deren innerstädtische Luft mit einer Feinstaubbelastung von mindestens 20 Mikrogramm pro Kubikmeter belastet ist. Würzburg zählt mit 22 Mikrogramm dazu.