Stadt Würzburg hält an Fütterungsverbot für Tauben fest

In Würzburg gilt im gesamten Stadtgebiet seit 2009 ein Taubenfütterungsverbot. Am Montag hat der Bau- und Ordnungsausschuss der Stadt eine Beschlussvorlage erarbeitet, mit der das bisherige Taubenmanagement mit einigen Anpassungen fortgeführt werden soll. Das teilte die Stadt Würzburg auf Anfrage von BR24 mit. Geplant ist außerdem eine Investition in Höhe von 90.000 Euro. Davon sollen 75.000 Euro für den Bau neuer Taubenschläge investiert werden und 15.000 Euro für die Bewirtschaftung der Tiere mit geeignetem Futtermittel. Das Stadttaubenkonzept wurde mit der Bürgerinitiative "Mensch und Tauben Würzburg" abgestimmt.

Tauben sollen innerhalb der Stadt umgesiedelt werden

Das sogenannte Stadttaubenkonzept enthält verschiedene neue Maßnahmen. Dazu gehört etwa die Umsiedlung der Tauben aus dem Quellenbach-Parkhaus in neue Taubenschläge im WVV Gebäude in der Ständerbühlstraße. Auch die Taubentürme am Omnibusbahnhof Ost und West sollen umgesiedelt werden, weil eine Umgestaltung des Busbahnhofes geplant ist. Weitere betreute Taubenschläge sind in den Stadtteilen Heuchelhof und Hubland geplant. In den Taubentürmen sollen die Tiere regelmäßig mit artgerechtem Futter versorgt werden. Außerdem soll es regelmäßige tiermedizinische Kontrollen geben.

Weitere Runde Tische in Sachen Tauben geplant

Auch in Zukunft sollen regelmäßige Arbeitssitzungen unter Leitung des Kommunalreferates mit allen Beteiligten erfolgen. Die endgültige Entscheidung über das Konzept fällt bei der Abstimmung im Stadtrat am 22. Juli.

Aktuell gilt somit weiter das Taubenfütterungsverbot. Wer sich nicht dran hält muss ein Bußgeld bis zu 1.000 Euro bezahlen. In der Vergangenheit hatten Tierschützer des Öfteren das Stadttaubenmanagement kritisiert. Zuletzt wurde am 24. Juni eine Tierrechtsaktivistin vom Amtsgericht Würzburg zur Geldstrafe verurteilt. Ihr wurden 100 Euro Bußgeld angeordnet, weil sie unerlaubt wilde Tauben gefüttert hat.