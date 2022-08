> Stadt Würzburg gießt Parks mit Wasser aus dem Hallenbad

Hobbyschwimmerinnen und –schwimmer reagierten mitunter verärgert, dass überall in Bayern jetzt die Hallenbäder schließen. Damit soll Energie gespart werden. In Würzburg will man nun damit Gutes tun und das Wasser anderweitig verwenden.