Stadt Würzburg gibt Auszeichnungen für Kulturschaffende bekannt

Die Kulturmedaillen der Stadt gehen in diesem Jahr an das Theater am Neunerplatz, an den Verein "Würzburg liest" und die Kulturmanagerin Antje Molz. Das seit 1985 bestehende Theater am Neunerplatz in der Zellerau, so die Würdigung der Stadt, zeichne sich aus durch eine "herausragende Theaterarbeit des gesamten Hauses" und durch "die interkulturelle und künstlerische Offenheit der Theaterleitung". Das Theater unter der Leitung von Sven Höhnke sei ein Ort "für hochkarätige Theatervorstellungen" und biete besonders auch der Kreativität von Kinder- und Jugendtheatergruppen viele Entfaltungsmöglichkeiten.

Würzburg als Literaturstadt sichtbar gemacht

Der Verein "Würzburg liest" hätte es, so die Stadt, seit 2014 geschafft, "Würzburg als Literaturstadt sichtbar und erlebbar zu machen". Im zweijährigen Turnus führt der Verein beispielsweise die Stadtleseaktion "Würzburg liest ein Buch" durch, die vergessene oder unbekannte Autoren ins Bewusstsein bringe "und somit die lokale Literatur- und Stadtgeschichte neu erlebbar" mache.

Die dritte Preisträgerin, Antje Molz, ist studierte Musikwissenschaftlerin und prägt das Würzburger Kulturleben seit vielen Jahren. Molz ist Ideengeberin und Motor des erfolgreichen Straßenkunstfestivals STRAMU, das sich mittlerweile zu einer "kulturtouristischen Großveranstaltung" entwickelt habe, so die Stadt.

Filmemacher, Musiker und Veranstalter unter den Ausgezeichneten

Die Förderpreise für den künstlerischen und kulturellen Nachwuchs gehen dieses Jahr an die junge Würzburger Filmemacherin Kim Fabienne Hertinger, an das "Klavierduo Glemser" sowie das Festival "Neues Lied". Die Filmemacherin Hertinger hat vor kurzem ihr Psychologiestudium in Würzburg abgeschlossen, ist als freiberufliche Film- und Medienproduzentin aktiv und wurde bereits mit mehreren Filmpreisen ausgezeichnet. Internationale Beachtung fand ihr Kurzfilm "Meer bei Nacht", der 2020 unter anderem beim Internationalen Filmwochenende Würzburg zu sehen war.

Neues Publikum anlocken

Die beiden Pianisten Franziska und Florian Glemser wiederum verstünde es, so die Stadt, das vergleichsweise randständige Genre der Klavierduomusik "mit abwechslungsreichen und oft auch sehr originellen Konzertprogrammen" voranzubringen und für ein neues Publikum zu öffnen.

Der dritte Kulturförderpreis geht an das Festival "Neues Lied", das mit dem Ziel angetreten sei, "eines der bedeutendsten Festivals für das moderne Kunstlied in Deutschland" zu werden. Hinter dem Festival, das jetzt zum dritten Mal stattfinden soll, steht die Pianistin Esthea Kruger.

Internationale Anerkennung

Bereits Anfang der Woche verkündete die Stadt, dass der mit 5.000 Euro dotierte Kulturpreis der Stadt Würzburg in diesem Jahr an die Bildende Künstlerin Elvira Lantenhammer geht. Die auf Schloss Homburg (Lkr. Main-Spessart) lebende Lantenhammer werde aufgrund ihrer starken Aktivität in der hiesigen Kulturszene als "Würzburgerin Künstlerin" wahrgenommen, die zugleich überregionale und auch internationale Anerkennung gefunden habe. Die 1956 in Altötting geborene Künstlerin hat zunächst eine Ausbildung als Restauratorin absolviert und dann in München Bildende Kunst studiert.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!