Stadt Würzburg benennt Straße nach Franz Rauhut

Die Stadt Würzburg hat einen Teil der Sanderstraße in "Franz-Rauhut-Straße" umbenannt. Rauhut ist in Würzburg eine bekannte Größe. Schon zu Zeiten des Nationalsozialismus stellte er sich gegen das System. Nach dem Krieg engagierte er sich in der Friedensbewegung, war Pazifist und aktiver Gegner der atomaren Aufrüstung. Nun wurde ihm eine Straße gewidmet.

Karriere und Lebensweg Rauhuts

Der 1898 im rheinland-pfälzischen Frankenthal geborene Rauhut studierte ab 1918 an der Würzburger Julius-Maximilians-Universität Romanistik, Germanistik und Geschichte und war zunächst als Lehrer in Würzburg tätig. Nach seiner Habilitation blieb ihm eine akademische Karriere wegen seiner Gegnerschaft zum Nationalsozialismus verwehrt. 1937 wurde ihm wegen "negativer politischer Beurteilungen" vorübergehend die Lehrerlaubnis entzogen. Erst von 1948 bis 1967 war er Professor für romanische Philologie in Würzburg.

Engagement in der Friedensbewegung

Einen Namen machte sich Rauhut vor allem ab den 1950er Jahren durch sein Engagement in der Friedensbewegung. Der Pazifist war aktiver Gegner der atomaren Aufrüstung und des Militarismus. In den 1960er Jahren war Rauhut gerichtlich ermächtigter Berater der Kriegsdienstverweigerer. Am 11. November 1960, dem Martinstag, ließ er an mehreren Würzburger Anschlagsäulen ein Plakat mit dem Titel "Der heilige Martin verweigerte den Kriegsdienst" anbringen. Als "Berater der Internationale der Kriegsdienstgegner" forderte Rauhut katholische Christen dadurch auf, "dem Beispiel Eures Heiligen im Geist der Nächstenliebe" zu folgen. Rauhut starb am 1. März 1988 in Würzburg.