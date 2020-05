Stadt Weiden sucht Lösung mit gestrandetem Zirkus

Nachdem ein Zirkus aufgrund der Corona-Pandemie in Weiden gestrandet ist, sucht die Stadt nun eine einvernehmliche Lösung mit den Betreibern. Vergangene Woche forderte die Stadtverwaltung den Zirkus auf, den Festplatz bis vergangenen Montag frei zu machen.

Vermüllung hat sich verbessert

Grund dafür waren eine Vermüllung des Platzes und die hygienischen Zustände, so die Stadt. Die haben sich inzwischen gebessert. Die Stadt hat Sperrmüll abtransportiert, weil die Zirkusleute ihn nicht weg fahren können. Die Fahrzeuge stehen still, weil die Tanks leer sind und der TÜV abgelaufen ist. Zudem sind die Taschen der Artisten und Zirkusleute leer, weil sie seit Anfang März keine Einnahmen mehr haben. "Wir können nicht weg", sagte ein Mitglied der Betreiberfamilie vergangenen Freitag.

Hilfe auch von Intitiative und Verband

Nun kümmert sich laut einem Sprecher der Stadt auch eine private Initiative um den Zirkus. Auch der deutsche Zirkusverband habe sich eingeschaltet. Von weiteren rechtlichen Schritten gegen den Zirkus will man bis auf Weiteres absehen, so ein Stadtsprecher. Auftreten dürfen die Artisten und Tiere in Weiden nicht aufgrund der Corona-Beschränkungen. Zum nächsten Gastspiel Anfang Juni in Fulda kommt der Zirkus nicht, weil die Fahrzeuge nicht fahrbereit sind.

Zirkus-Wohnwagen komplett ausgebrannt

Die Stadt hatte bereits zum Anfang der Pandemie geholfen, Seelöwen und Tiger abzutransportieren und hat 8.500 Euro Ausfallgeld bezahlt. Die gestellten Mülltonnen der Stadt seien aber für 70 Leute viel zu wenige, sagen die Betreiber des Zirkus. Zudem sei Einiges an Sperrmüll entstanden, als kurz nach der Ankunft Anfang März ein Wohnwagen komplett ausbrannte.

Seit Anfang März sitzen 70 Menschen fest, sie versorgen derzeit Pferde und drei Kamele in Weiden. Die Stadt bedankt sich in einer Pressemitteilung für die breite Unterstützung in der Bevölkerung und fordert den Zirkus auf, die Gastfreundschaft der Weidener nicht überzustrapazieren.