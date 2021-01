Stadt warnt: Eisdecke am Nymphenburger Kanal zu dünn

Nicht nur auf den oberbayerischen Seen ist der Gang aufs Eis in diesen Tagen sehr gefährlich. Feuerwehr, Polizei, DLRG und Stadtverwaltung warnen eindringlich: Die Eisflächen in und um München sind noch nicht tragfähig. Auf der Seite der Stadt München finden sich immer noch Bildergalerien und Artikel über den Winterspaß am Schlosskanal. Doch aktuell auch eine Warnung: Das Betreten der Eisfläche ist lebensgefährlich. Während andere Jahre der Schlitterclub Eislauf veranstaltet hat und am Kanal Schlittschuhe zu leihen waren und außerdem Glühwein und Würstel verkauft worden sind, ist dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie alles anders. Trotzdem gehen immer wieder Menschen aufs Eis.