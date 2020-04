Stadt Wallenfels hofft auf Einhaltung von Fördergeldzusagen

Flößerei - die Hoffnung in Wallenfels

Auch der Tourismus ist von der Corona-Krise stark betroffen. Die Flößerei steht hier an erster Stelle und gilt in Wallenfels als Hoffnung für den Tourismus. Ob und wann geflößt werden darf, ist offen. Andreas Buckreus, Vorsitzender der Flößergemeinschaft Wallenfels e.V., geht davon aus, dass Floßfahrten erst nach der Corona-Epidemie wieder stattfinden dürfen. Denn bei Floßfahrten kommen bis zu 600 Menschen auf dem Platz am Vereinsgelände zusammen.

Wasserarmut in der Rodach erschwert Floßfahrten zusätzlich

Schon in den vergangenen Jahren kam es vor, dass nur jede zweite Floßfahrt stattfinden konnte, weil zu wenig Wasser in der Wilden Rodach war. Wenn in diesem Jahr alle Floßfahrten ausfallen würden, wäre das ein harter Schlag für den Tourismus. Viele Gäste übernachten in Wallenfels, die meisten buchen eine Floßfahrt mit einem Essen.