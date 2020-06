Stadt Volkach: Masken-Gebot in der Altstadt

Banner und Schilder wurden aufgehängt, Flyer wurden verteilt. Zudem hat die Stadt mehr Sicherheitspersonal eingesetzt: Die Security-Mitarbeiter sollen die Menschen auf die Hygienegebote hinweisen und diese auch durchsetzen.

Masken-Gebot statt Masken-Pflicht

Die Stadt Volkach hofft auf die Einsicht der Gäste und der Einheimischen. Deshalb gilt in der Altstadt – sobald es eng wird – ein Masken-Gebot und keine Masken-Pflicht. Ansonsten gilt weiterhin die anderthalb-Meter-Abstandregel. Um mehr Platz zu schaffen, sollen Radler ihr Fahrrad nur auf den ausgewiesenen Fahrradparkplätzen abstellen. Treppenstufen sollen nicht als Sitzgelegenheiten genutzt werden.

Bewirtungskonzept geändert

Am Marktplatz darf Alkohol "to go" nicht ausgeschenkt oder mitgebracht werden. Die Stadt Volkach hat das Bewirtungskonzept mit den Wirten angepasst: Da sich um die Weinfässer, die als Stehtische fungierten, oft mehr als die erlaubten vier Personen aufhielten, werden sie gegen Tische und Stühle ausgetauscht: Nur wer einen Sitzplatz hat, wird bedient.

Videoclip soll für Corona-Gebote werben

Auch auf dem Volkacher Mainufer wurde es jüngst immer enger. Wohnmobile drängten sich – ohne gebührenden Abstand zu halten. Die Stadt Volkach hat darauf reagiert und neue Markierungen gesetzt, um die Abstände zu wahren. Der hintere Teil der Mainlände wurde komplett für Wohnmobile gesperrt. In einem Videoclip in den sozialen Medien wirbt die Stadt Volkach für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln – unter dem Motto "Volkach ist mit Abstand am schönsten".