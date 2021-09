Stadt(ver)führungen in Nürnberg und Fürth starten

Laut Diana Meisel vom Projektbüro der Stadt Nürnberg ist bei den diesjährigen Stadt(ver)führungen mit mehr als 500 Führungsangeboten und rund 1.000 Einzelterminen so viel geboten wie noch nie. Dabei engagieren sich über 400 Privat- und Fachleute, professionelle Stadtführerinnen und Stadtführer sowie bekannte Persönlichkeiten. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) eröffnet zusammen mit Kultur-Bürgermeisterin Julia Lehner (CSU) Deutschlands größten Führungsmarathon.

Albrecht Dürer und andere Persönlichkeiten im Fokus

Dem Motto "Wegweiser" folgend geht es in diesem Jahr laut Mitteilung der Stadt Nürnberg auch um wegweisende Persönlichkeiten und Wegbereiter: Wissenschaftler, Philosophen oder Kunstschaffende – etwa Albrecht Dürer, der in diesem Jahr seinen 550. Geburtstag gefeiert hätte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können zudem Kirchtürme, Brunnen oder Bunker als "Wegweiser" entdecken.

Stadt(ver)führungen als Wegweiser in der Corona-Pandemie

Aufgrund der Pandemie haben die Verantwortlichen überlegt, was hilfreich für die Leute sei und für viele sei die Coronasituation ein Moment, wo man nach einem Wegweiser suche, um sich zu orientieren und um sein Leben entsprechend zu strukturieren, erklärt Diana Meisel das diesjährige Motto.

Einblicke ins Knoblauchsland

An drei Tagen gewähren unter anderem Gemüsebauern im Knoblauchsland Einblicke in ihre Betriebe, es gibt Fahrradtouren durch die Stadtteile, so führt durch Langwasser eine Streetart-Fahrradtour. Daneben gibt es in beiden Städten Vorträge, Lesungen, Schnitzeljagden und vieles mehr. Mehr als 70 Prozent der Veranstaltungen bei den Stadt(ver)führungen sind anmeldepflichtig.