Stadt und Tönnies verhandeln: Schlachthof Bamberg soll bleiben

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hat mit der Firma Tönnies über den Schlachthof Bamberg verhandelt. Wie ein Sprecher der Stadt dem BR auf Nachfrage mitteilte, ging es bei den Gesprächen mit dem Großkunden um die Zukunftssicherung des Schlachthofs, der eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist.

In den Schlachthof Bamberg soll investiert werden

Es stünden mehrere Investitionen an. Um sicherzustellen, dass diese sinnvoll sind, brauche man eine Grundlage, um das Geld wieder zu erwirtschaften. Es gehe um eine künftige Zusammenarbeit mit Tönnies und Planungssicherheit, es gehe nicht um einen Verkauf des Schlachthofs, so der Sprecher weiter.

In einem Schreiben der Stadt nannte Oberbürgermeister Andreas Starke das erste Gespräch mit der Firma Tönnies einen "guten Auftakt" und sprach von einem "konstruktiven Austausch". Man habe "in großer Sorgfalt und Offenheit" verhandelt. Schon in der kommenden Woche sollen die Verhandlungen mit der Firma Tönnies fortgesetzt werden, mit dem Ziel, bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung am 22. Juni "eine solide und tragfähige Beratung zur weiteren Vorgehensweise zu ermöglichen".

Fleischindustrie gerät auch wegen Corona in die Kritik

Der Schlachthof Bamberg war in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten, vor allem wegen Corona. Zuletzt hatten mehrere Stadträte gefordert, wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation den Schlachthof komplett zu schließen, um die hohen Summen, die für den Schlachthof gezahlt würden, für andere Investitionen und die Fläche für Wohnen und Gewerbe frei zu machen.

Auch das Unternehmen Tönnies geriet in der Vergangenheit in die Kritik, unter anderem gab es im Juni 2020 im Tönnies-Schlachthof Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen einen großen Corona-Ausbruch. Dadurch wurden die schlechten Wohn- und Arbeitsbedingungen der meist aus Südosteuropa stammenden Arbeiter bekannt. Erst nach viel Druck auch seitens der Politik, hatte es Veränderungen gegeben.

Tönnies ist einer von zwei Großkunden beim Schlachthof Bamberg

Bei der Schlachthof Bamberg GmbH ist der Oberbürgermeister Vorsitzender des Aufsichtsrats. Rund 1.000 Schweine und 150 Rinder werden dort täglich geschlachtet – etwa 60 Prozent davon durch die beiden Großkunden Tönnies und Südfleisch.