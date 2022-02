Stadt und Schausteller planen Nürnberger Frühlings-Volksfest

Die Frühjahrsvolksfeste in Bayern werden stattfinden. Davon geht zumindest der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbandes, Lorenz Kalb, aus. Kalb sprach mit dem BR im Anschluss an eine Besprechung mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Die genauen Durchführungsbestimmungen wurden aber zwischen den Schaustellern und den Ministerien noch nicht diskutiert. Im Angesicht des eskalierenden Ukraine-Konflikts habe man beschlossen, sich zu einem späteren Zeitpunkt über Themen wie Hygienekonzepte oder Zugangsregelungen zu verständigen, erklärte Kalb.

Pressekonferenz wegen Ukraine-Konflikt abgesagt

Das Wirtschaftsministerium sagte wegen der Ereignisse in der Ukraine eine ursprünglich geplante Pressekonferenz zum Thema Volksfeste ab. Auch Kalb räumte ein, dass es derzeit wichtigere Dinge gebe. Man solle darüber aber nicht vergessen, dass sich die Menschen hier nach Ablenkung sehnten und machte vor allem auf die schwierige Situation vieler Schausteller aufmerksam.

Lage der Schausteller ist prekär

Es gebe Unternehmen, die inzwischen seit Oktober 2019 keine Einnahmen mehr generieren konnten. Auch Zulieferer seien betroffen und beispielsweise im Banken-Rating stark abgerutscht, wenn es um die Vergabe von Krediten gehe. Das Sterben der Schausteller-Betriebe habe längst begonnen, erklärte Kalb. So gebe es etwa für die nächste Fürther Michaeliskirchweih rund 100 Bewerber weniger. Beim Nürnberger Volksfest würden nur noch zwei anstatt der bisher fünf großen Festzelte stehen.

"Volksfeste sind keine Saufveranstaltungen"

Empört zeigte sich Kalb über die Beurteilung von Volksfesten. "Wir organisieren keine Sauffeste oder Ballermann-Veranstaltungen, sondern bieten Familienunterhaltung am Platz oder an der frischen Luft", sagte der Verbandschef. Was die Infektionsgefahr angeht, verwies Kalb auf die letzte Allerheiligen-Kirmes im westfälischen Soest. "Die wurde durchgeführt, es gab rund 700.000 Besucher und trotzdem waren die Inzidenzzahlen dort die niedrigsten in ganz Westfalen", argumentierte Kalb.

Stadt Nürnberg plant weiter für Großveranstaltungen

Auch bei der Stadt Nürnberg geht man derzeit davon aus, dass das Volksfest am 16. April eröffnet werden kann. Das sagte der Leiter des Bürgermeisteramts, Tobias Schmidt (CSU). Der Gedanke, dass man das Volksfest angesichts der Lage in der Ukraine aus Pietätsgründen absagen müsse, sei jedoch stets im Hinterkopf, ergänzte Schmidt. Zudem sei auch unsicher, wie sich die Pandemielage in den nächsten Wochen entwickeln werde. "Aber so makaber es vielleicht klingen mag, auch die Schausteller sind derzeit in Not", sagte Schmidt.

Städte sind relativ machtlos

Zudem habe man als Stadt ohnehin kaum eine Handhabe in der aktuellen Situation. Deswegen würden die Planungen für kommende Veranstaltungen seitens der Stadt vorerst weiterverfolgt. Schmidt nannte dabei das Festival "Rock im Park" Anfang Juni dieses Jahres und den Evangelischen Kirchentag im Juni 2023 als Beispiele.

Noch keine Aussagen zur Erlanger Bergkirchweih

Die Stadt Erlangen will noch keine Angaben machen, ob und wie sie die Bergkirchweih, die traditionell am Donnerstag vor Pfingsten beginnt, vorbereitet. "Unsere Gedanken sind heute bei den Menschen in der Ukraine", heißt es aus dem Presseamt. Erst in der kommenden Woche wolle man sich zur Bergkirchweih äußern.