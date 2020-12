Stadt und Landkreis Würzburg setzen mobile Corona-Testteams ein

Mit der 10. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die am 8. Dezember 2020 in Kraft getreten ist, hat sich einiges geändert. In Seniorenheimen dürfen etwa nur noch Besucher eingelassen werden, wenn sie einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen können. Auch das Pflegepersonal muss sich zweimal pro Woche auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Das stellt die Betreiber von Krankenhäusern, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften und Seniorenheime laut Landratsamt Würzburg vor große Herausforderungen. Deshalb wollen Stadt und Landkreis Würzburg nun mobile Testteams einsetzen.

Mobile Teams testen Pflegepersonal auf Covid-19

Um das Pflegepersonal zu testen, kommen die mobilen Teams in der Zeit von 8 bis 18 Uhr auf Anforderung in die Einrichtungen. "Nach derzeitigem Stand werden wir den Einrichtungen mit den mobilen Testteams die Hälfte der erforderlichen Corona-Tests für die Mitarbeiter abnehmen können", so Landrat Thomas Eberth.

Je nach Verfügbarkeit und Nachfrage suchen die Teams, die aus Mitarbeitern des Bayerischen Roten Kreuzes und der Johanniter bestehen, Einrichtungen im Stadtgebiet und im Landkreis auf. Das Landratsamt weist jedoch darauf hin, dass sich für das Personal aus Einrichtungen im Stadtgebiet und der stadtnahen Gemeinden Tests am Testzentrum auf der Würzburger Talavera anbieten. Die dortigen Testkapazitäten seien bereits erhöht worden.

Dezentrale Corona-Testmöglichkeiten für Heimbesucher

Außerdem will der Landkreis Würzburg dezentrale Corona-Testmöglichkeiten für Heimbesucher in Landkreisgemeinden schaffen. Laut Landratsamt laufen die Planungen dafür noch. Die Testungen sollen im Rotationsverfahren in verschiedenen Landkreisgemeinden in Zusammenarbeit mit Pflegeheimen erfolgen. Zur Terminvergabe soll eine eigene Hotline eingerichtet werden.

"Unser Ziel ist es, den Heimbesuchern zeit- und ortsnah Testangebote im Landkreis zur Verfügung stellen zu können", so Paul Justice vom Testmanagement für Stadt und Landkreis Würzburg. Die Tests sollen vormittags durchgeführt werden, um bei einem negativen Testergebnis bereits am gleichen Tag und innerhalb der nächsten 48 Stunden mehrfache Heimbesuche zu ermöglichen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Malteser und die Kreisbrandinspektion prüfen derzeit die verfügbaren Hilfskräfte.

Mobile Test-Teams auch im Landkreis Kitzingen im Einsatz

Auch im Landkreis Kitzingen sollen mobile Teams Einrichtungen dabei unterstützen, das Pflegepersonal zwei Mal pro Woche zu testen. Dafür greift das Landratsamt auf die mobilen Impfteams zurück, die ab dem 15. Dezember einsatzbereit sind. "Da aktuell noch kein Impfstoff verfügbar ist, werden wir die Impfteams zum Testen des Personals in die Pflegeheime schicken", sagt Kitzingens Landrätin Tamara Bischof. Bis Ende des Jahres sollen den Einrichtungen zwei Testtermine pro Woche zur Verfügung gestellt werden. Die mobilen Teams kommen dann in die Einrichtungen und testen die Mitarbeiter mit den Schnelltests, die in den Einrichtungen vorrätig sind.